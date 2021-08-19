Taliban protestoculara ateş açtı

Ülkenin 19 Ağustos 1919’da İngiliz hâkimiyetinden kurtulmasının yıldönümü dolayısıyla yüzlerce kişiden oluşan kalabalık, şehrin merkezinde yürüyüş düzenledikten sonra göndere Afganistan bayrağı çekti. Taliban güçleri bayrağı indirdi. Bunun üzerine taraflar arasında gerilimin hızla tırmanınca militanlar kalabalığın üzerine ateş açtı. Görgü tanıkları olayda en az 3 kişinin öldüğünü, 10’dan fazla kişinin yaralandığını söyledi. Afgan basınında yer alan görüntülerde de yüzlerce kişinin Afgan bayraklarıyla Taliban karşıtı sloganlar atarak yürüyüş yaptığı görüldü. Katar merkezli El Cezire televizyonu, Taliban karşıtı protestoların Host vilayetine de sıçradığını bildirdi.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, ülke bayrağının değiştirilip değiştirilmemesi konusunda kararı kurulacak “hükümet”in vereceğini söylemişti.

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