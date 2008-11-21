Taliban Pakistan'la yaptığı barışı bozdu

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan'ın aşiret bölgesi Kuzey Veziristan'daki önde gelen Taliban komutanlarından birinin, hükümetle barış anlaşmasından çekildiği açıklandı.

Önde gelen Taliban komutanı Hafız Gül Bahadır, 2006'da orduyla barış anlaşması yapmıştı.



Bahadır liderliğindeki grubun sözcüsü Ahmedullah Ahmedi, liderler konseyinin dün toplandığını ve bugünden itibaren yeni Amerikan saldırıları olması halinde bölgelerinin dışında saldırılar düzenleme kararı alındığını söyledi.



Merkezi hükümetin ABD'nin saldırılarına doğrudan yardımcı olduğunu ifade eden sözcü, Pakistan'ın yardımı olmadan ABD'nin bu bölgelere saldırı düzenleyemeyeceği görüşünü savundu.



Sözcü, ayrıca saldırılarda yabancı militanların öldüğü yolundaki açıklamaların yanlış olduğunu, saldırılarda yerel militanlar ve sivillerin öldüğünü belirtti.



Pakistan'daki aşiret bölgesi Ağustos ayından bu yana Amerikan keşif uçaklarının düzenlediği sanılan hava saldırılarına maruz kalıyor.

Pakistan'da 3 büyük Taliban grubu bulunuyor. Bu gruplara Molla Nazır, Hafız Gül Bahadır ve Beytullah Mesud liderlik ediyor.

Beytullah Mesud hükümetle anlaşmaya yanaşmazken, Molla Nazır ve Hafız Gül Bahadır hükümetle çatışmalardan kaçınıyor.

