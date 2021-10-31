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Taliban 'müzik' yüzünden düğünü bastı: 3 kişi öldü!

#Afganistan#Taliban#DÜĞÜN
Taliban müzik yüzünden düğünü bastı: 3 kişi öldü

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'ın ülkedeki uygulamaları yıllardır savaş ve yoksulluğun pençesinde olan Afgan halkına zor günler yaşatmaya devam ediyor. Taliban, bir köyde düzenlenen düğüne müzik gerekçesiyle müdahale etti ve en az üç kişiyi öldürdü.

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Kendilerini Taliban yetkilisi olarak tanıtan silahlı kişiler ülkenin doğusunda bir köyde düzenlenen düğünü basıp en az üç kişiyi öldürürken 10 kişiyi de yaraladı. Düğüne yapılan silahlı baskının çalan müzik yüzünden gerçekleştiği açıklandı.

Taliban sözcülüğü ise yaptığı açıklamada üç silahlı saldırganın yakalanıp tutuklandığını kabul ederken bu kişilerin Taliban üyesi olduğunu reddetti.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimde olduğu 1996-2001 yılları arasında müzik yasaklanmıştı. Ancak ülke yönetimini tekrar ele geçiren Taliban tarafından yeniden müzik yasağı olacağı henüz açıklanmış değil.

Taliban müzik yüzünden düğünü bastı: 3 kişi öldü

BBC'de yer alan habere göre Nangarhar bölgesinde gerçekleşen ve dört çiftin bir arada düzenlediği toplu düğün eğlencesinden önce bölgenin yerel Taliban sorumlusundan 'sadece kadınların bulunduğu bölümde' müzik çalınması konusunda izin alınmıştı.

Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde silahlı kişiler düğünün olduğu yere zorla girip önce müzik yayınının yapıldığı cihazları ve hoparlörleri parçaladı. Düğün konuklarının duruma itiraz etmesi üzerine ise etrafa rastgele ateş açıldı.

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Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Bölgede hala etkili olmaya devam eden ve Taliban'ın kurallarını bile İslam'a aykırı bulan DEAŞ'ın da geçmişte aynı tür saldırılar düzenlediği biliniyor.

Taliban müzik yüzünden düğünü bastı: 3 kişi öldü

Ağustos ayında ABD ve NATO'nun ülkeden ayrılmasıyla Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban yönetimi başta dünyaya ılımlı mesajlar verse de pratikteki uygulamaları bu söylemlerle taban tabana zıt.

Bir Afgan halk müziği sanatçısını öldürmekle suçlanan Taliban başa geldiğinden beri Afgan müzisyenler ve sanatçılar ülkeden kaçıyor.

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