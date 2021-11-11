Taliban mağduru Malala evlendi

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Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Yusufzay, “Bugün hayatımda önemli bir gün. Asser (Malik) ve ben, bir ömür birlikte olmak üzere hayatımızı birleştirdik. Ailelerimizle birlikte Birmingham’daki evimizde küçük bir nikâh töreni düzenledik. Lütfen bize dualarınızı gönderin” dedi. Malala’ya tebrik mesajları yağdı. Yusufzay’ın hayatını birleştirdiği Asser Malik ise Pakistan Kriket Kurulu’nun operasyon müdürü olarak görev yapıyor.

NOBEL ALMIŞTI

Taliban’ın saldırısından yaralı kurtulan Malala, eğitim imkânı olmayan kız çocukları için mücadelenin simgesi haline gelmiş, daha sonra İngiltere’ye sığınmıştı. 2014 yılında, Hindistanlı çocuk hakları aktivisti Kailash Satyarthi ile birlikte, çocuk ve eğitim hakları ile ilgili çalışmalarından dolayı Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü. 2020’de Oxford Üniversitesi, Felsefe, Siyaset Bilimi ve İktisat bölümünden mezun oldu.