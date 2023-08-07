Taliban liderinden yurtdışında ‘cihat yasağı’

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Taliban’ın Savunma Bakanı Yakup Mücahid, güvenlik yetkilileriyle yapılan toplantının ardından, artık Afganistan dışında yürütülen eylemlerin Ahundzade’nin talimatıyla “cihat olarak tanımlanmayacağı” açıklamasını yaptı. “Birisi cihat amacıyla Afganistan’ın dışına çıkarsa, buna cihat denmeyecek” ifadelerini kullanan Mücahid, “Eğer emir mücahitlerin (savaşçıların) savaşa gitmesini engelliyorsa ve onlar yine de bunu yapıyorlarsa bu cihat değil savaştır” diye konuştu. Son dönemde Pakistan’da bir dizi intihar saldırısı düzenlenmiş, İslamabad yönetimi terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenen saldırıların arkasındaki militanların Pakistan sınırından girmek için Afgan vatandaşlardan yardım aldığını iddia etmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, militanlarının komşu ülkedeki sığınaklarından faaliyet yürüttüğünü savunmuştu. Öte yandan Taliban yetkilileri, Afganistan topraklarının diğer ülkelere saldırı düzenleyen gruplar tarafından kullanılmasına izin vermediklerini savunuyor.