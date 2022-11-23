Taliban lideri istedi kırbaç cezası başladı

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Yüksek Mahkeme Sözcüsü Mevlevi Enayatullah, 11 Kasım’da ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde verilen ceza hakkında yaptığı açıklamada, “sıkı bir şeriat değerlendirmesi ve soruşturması” yaptıklarını ve cezaya çarptırılanların her birinin 39 defa kırbaçlandığını söyledi.

CAMİDE UYGULANDI

19 kişinin zina, hırsızlık ve evden kaçma suçlarından cezalandırıldığı belirtilirken, bu kişilerden 9’unun kadın olduğu aktarıldı.

AP ajansı, kırbaç cezasının vilayetin başketi Talukan’daki merkez camisinde, memurlar ve bölge sakinlerinin şahitliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Geçen hafta, Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Taliban lideri Hibetullah Ahundzade’nin Afganistan’da yargıçlara, şeriat kanunlarını tam olarak uygulama emri verdiğini açıklamıştı. Geçen sene ağustosta ülkede kontrolü ele geçiren Taliban özellikle kadın haklarına ve özgürlüklere büyük darbe vurmuştu. 1996 ile 2001 arasında da ülkeyi yöneten Taliban, halka açık şekilde, kırbaçlama, taşlama ve idam cezalarını uygulamıştı.