Taliban kuzeyde üstünlük kurdu

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin çekilme kararı ve Afgan yönetiminin Taliban’la sürdürdüğü barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban’ın mayıs ayında başlattığı şiddetli saldırılar hız kazandı.

DOHA ANLAŞMASI

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması’na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021’den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi. Taliban, son dört günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

4 GÜNDE İLERLEDİ

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 28’ini halen kontrolünde tutuyor. Taliban’ın geleneksel olarak güçlü olduğu güneydeki Peştun yoğunluklu alanlarda baskın çıkması beklenirken ilk ele geçirdiği vilayet merkezi İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc oldu. Taliban 6 Ağustos’ta İran-Pakistan sınırındaki Zaranc’ı, bir gün sonra da kuzeydeki Cüzcan vilayet merkezi Şibirgan’ı ele geçirdi. Önceki gün yine kuzeydeki Saripul, Kunduz ile kuzeydoğudaki Tahar vilayet merkezi Talukan’ı peş peşe ele geçiren Taliban, dün de ise aynı bölgedeki Samangan vilayetinin merkezi Aybak’ı kontrolü altına aldı.

AYBAK’IN ÖNEMİ

Aybak’ın ele geçirilmesiyle başkent Kabil’in kuzeydeki şehirlere karayolu ile ulaşımı son buldu. Aybak ve Kunduz vilayet merkezi de Kabil’in kuzeye açılan karayolunun üzerinde bulunuyor. Taliban’ın, kuzeyi kapatarak hükümet güçlerinin kuzey komşularından yardım alma ihtimalini ortadan kaldırmaya öncelik verdiği düşünülüyor.

NYT: BİDEN ÇEKİLME PLANINI DEĞİŞTİRMİYOR

Taliban’ın Afganistan’da ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı altıya yükselirken, ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganistan’dan geri çekilme planını aynı şekilde sürdüreceği bildirildi. Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor. Yetkililer Taliban’a yönelik sadece sınırlı hava saldırılarının düzenlendiğini, ancak bunun ötesinde daha kapsamlı bir adım atılmasının beklenmediğini ifade etti.

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