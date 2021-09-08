Taliban konusunda aceleci olmayacağız

BAŞTA Afganistan meselesi olmak üzere gündeme dair NTV yayınında değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

‘ACELECİ OLMAMAK GEREKİR’

Türkiye Taliban’ı tanıyacak mı?: Bu konuda aceleci olmamak gerekir. Dünyanın da acele etmemesi gerekiyor. Hükümette sadece Taliban olursa, diğer etnik gruplardan insanlar olmazsa olmaz. Kadınlara yer verilmesi gerekiyor. Ülkenin iç savaşa sürüklenmemesi ve tüm dünyanın kabul etmesi için kapsayıcı bir hükümet gerekir. Bu düşüncelerimizi doğrudan Taliban’a iletiyoruz. Şu ana kadar atanan isimler sadece Taliban’a yakın kişiler. Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz.

‘19 TEKNİSYENİMİZ KABİL’DE’

Kabil havalimanıyla ilgili çalışmalar: Katar ve ABD ile çalışıyoruz, iki aşamalı bir şekilde: İnsani yardım uçaklarının uçabileceği standartlarda uçuşların başlatılması, bir de ticari uçuşların başlatılması yani Türk Hava Yolları gibi şirketlerin oraya uçması için yapılması gerekenler. Her ikisinde de kriter güvenlik. Havalimanı yeniden uluslararası uçuşlara açılabilir, pist yenilenebilir, terminal yenilenebilir. Şu an orada 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor ama en önemli konu, güvenliği kim sağlayacak? Havalimanı dışında Taliban sağlayabilir, ancak içeride uluslararası toplumun güvenebileceği bir güvenlik şirketi veya bir ya da iki devlet sağlamalı. Askeri güç istenmiyorsa, bu işi yapan şirketler var. Şu aşamada uçaklar uçmak istese bile sigorta şirketleri izin vermez.

‘ÇIKMAK YANLIŞ KARAR OLUR’

Afganistan ile ilişkiler: Taliban ‘Ülkemde bir askeri mevcudiyet istemiyorum’ diyor. Biz de değerlendirmelerimizi yaptık ve askerlerimiz geri geldi. Havaalanının işletmesi ve güvenliğinin sorumluluğu bizdeydi. Afganistan’a çok yatırım yaptık, eğitimine yatırım yaptık. Kadınlara, çocuklara yatırım yaptık. Sonuçta bizim Afganistan gibi bir ülkeden tamamen çıkmamız yanlış bir karar olur. Birçok ülke büyükelçiliğini geri çekerken biz de ayrılsaydık doğru olmazdı.

‘KALICI DÜŞMANLIK OLMAZ’

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler: Olumlu adımlar var. Uluslararası ilişkilerde kalıcı dostluk, düşmanlık yoktur. Karşılıklı adımlar atılırsa ilişkiler normalleşir. Eğer bir ülke ilişkileri normalleştirmek istiyorsa, geçmişte şu yaşandı bu yaşandı anlayışı yanlış.

Mısır ile görüşmeler: Daha önce heyetimiz gitmişti, şimdi onlardan bir heyet ülkemize geldi. Bakanlıkta arkadaşlarımız görüşüyor. Süreç sonunda karşılıklı büyükelçi atayabiliriz.

MISIR’LA NORMALLEŞMEDE İKİNCİ TUR

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için ikinci tur görüşmeler dün Ankara’da başladı. Bugün sona ermesi beklenen toplantıya, mayıs başında yapılan ilk turdaki gibi iki ülke dışişleri bakan yardımcıları başkanlık etti. Görüşmelerde diplomatik ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılmasının yanı sıra, iki ülke bakanlarının ‘ilişkileri yeniden normal seviyeye çıkarmak’ amacıyla buluşması, Libya, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanı sınırlarının belirlenmesi ve Mısır’ın terör örgütü ilan ettiği Müslüman Kardeşler gibi konularda atılabilecek adımlar ön plana çıkıyor. (Uğur ERGAN / ANKARA)

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