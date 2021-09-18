Taliban kontrolündeki Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Miçotakisten flaş Türkiye açıklaması Erdoğan ile hemfikirizMiçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması! 'Erdoğan ile hemfikiriz'#Yunanistan
Son Dakika: Beşiktaşta Antalyaspor maçı öncesi sakatlık şoku Kadrodan çıkarıldı...Son Dakika: Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı...#Beşiktaş
Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste varKendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var!#Zoe Kravitz
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, Muşta toprağa verildiŞehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, Muş'ta toprağa verildi#Şehit
Taliban kontrolündeki Afganistanda bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybettiTaliban kontrolündeki Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti#Afganistan
Son dakika... Sosyal medya fenomeni Eda Yöne uygunsuz fotoğraflar göndermişti Eleştiriler sonrası harekete geçildiSon dakika... Sosyal medya fenomeni Eda Yön'e uygunsuz fotoğraflar göndermişti! Eleştiriler sonrası harekete geçildi#Eda Yön
Son dakika... Bakan Kurum: 2516 konutta ağır hasar tespit ettikSon dakika... Bakan Kurum: 2516 konutta ağır hasar tespit ettik#Murat Kurum
Deniz Öncüden korkutan kaza Sağlık durumu...Deniz Öncü'den korkutan kaza! Sağlık durumu...#Deniz Öncü
HES uygulamasına yeni alan eklendiHES uygulamasına yeni alan eklendi#Aşı Kartları
Çok Güzel Hareketler 2’den “Çok Güzel” sürpriz… Demet Özdemir konuk oluyor…Çok Güzel Hareketler 2’den “Çok Güzel” sürpriz… Demet Özdemir konuk oluyor…#Çok Güzel Hareketler 2
HABERLERDünya Haberleri

Taliban kontrolündeki Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

#Afganistan#Taliban#Bombalı Saldırı
Taliban kontrolündeki Afganistanda bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kenti ve başkent Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentin 3 ayrı bölgesinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda aralarında çocuklar ve Taliban güçlerinin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise saldırılarda Taliban aracının hedef alındığını, 3 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Öte yandan yerel kaynaklar, Kabil'in batısındaki Şehrek İrfani bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

ABD birliklerinin Afganistan'ı terk etmesi ve Taliban'ın ülkeye tamamen hakim olmasının ardından ilk kez böyle saldırılar düzenlenmiş oldu.

İlgili Haberler:

Kira fırsatçıları! 'Evden çık' demekle olmaz... Kiracılar haklarını biliyor mu?Trump'ın hayatını kurtarmıştı... Mucize ilaç için tarih verildi! Manavgat'ta skandal: Suçüstü yakalandı! Ciğerlerimiz yanmıştı...
Haberle ilgili daha fazlası:
#Afganistan#Taliban#Bombalı Saldırı