Taliban kontrolündeki Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentin 3 ayrı bölgesinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda aralarında çocuklar ve Taliban güçlerinin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları ise saldırılarda Taliban aracının hedef alındığını, 3 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Öte yandan yerel kaynaklar, Kabil'in batısındaki Şehrek İrfani bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

ABD birliklerinin Afganistan'ı terk etmesi ve Taliban'ın ülkeye tamamen hakim olmasının ardından ilk kez böyle saldırılar düzenlenmiş oldu.