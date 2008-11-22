Taliban komutanının evine füze saldırısı: 5 ölü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınlarındaki Kuzey Veziristan'da, bir Taliban komutanının evine düzenlenen füze saldırısında 5 kişi öldürüldü.

Yetkililer, füzenin, büyük ihtimalle ABD'ye ait insansız uçaktan fırlatıldığını, ölenlerin militan olduğunu söylediler.



Saldırıda hedef alınan evin, yabancı militanlara yataklık yapan Taliban komutanı Halid Noor'a ait olduğu belirtilirken, ölenler arasında üst düzey El Kaide veya Taliban yetkilisi olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.



ABD, Ağustos ayından bu yana bölgede 20 kadar füze saldırısı düzenledi. Halk, insansız uçaklardan düzenlenen saldırılara büyük tepki gösteriyor. Pakistan yönetimi de Washington'dan bu saldırılara son vermesini istemişti.

