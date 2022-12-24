Taliban karanlığına isyan

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REJİMİ ele geçirdiği 2021 Ağustos’undan beri kadınların sosyal yaşama katılımını adım adım sınırlandıran Taliban, son olarak eğitime katılımlarını da tümden engelledi. Kadınların üniversiteye devam etmelerini engelleyen Taliban, başta Türkiye ve Katar gibi sınırlı diyaloğun sürdüğü ülkelerden gelen eleştirilere rağmen yasağı savundu. Kadınların eğitim ve günlük yaşama katılımının çeşitli şekillerde sınırlandırıldığı Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerden bile gelen eleştiriler karşısında Kabil, “İçişlerimize karışmayın” yanıtını verdi.

İSLAM’DA YERİ YOK

Ankara’dan çeşitli düzeylerde yapılan açıklamalarda kararın “ne insani ne de İslami olduğu” vurgulanarak Taliban kınanmıştı. İslami kurallara göre yönetilen İran’da dışişleri bakanlığı “karardan üzüntü duyduklarını” belirterek Taliban’ı derhal geri adım atmaya çağırmıştı. Suudi Arabistan uygulamadan “şaşkınlık ve üzüntü” duyduklarını bildirirken komşusu Katar da “Hayal kırıklığına uğradık” demişti.

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‘DERSLER UYGUN DEĞİLDİ’

Taliban Yüksek Eğitim Bakanı Nida Muhammed Nedim önceki gün yaptığı açıklamada, kız öğrencilerin “kıyafet yönetmeliğine uymadığı ve okula yanlarında erkek akrabaları olmadan seyahat ettikleri için” eğitimden mahrum edildiğini söyledi. Nedim yasağı, “Düğüne gidiyormuş gibi giyiniyorlardı. Ayrıca mühendislik ve ziraat gibi dersler onlara uygun değil” diyerek savundu. Taliban, ABD’nin çekilmesinin ardından yönetimi ele geçirdiğinde “geçmişteki hataları tekrar etmeyeceklerini” açıklamış ve özellikle kadınların eğitime devam edebileceği sözünü vermişti.

İLKOKUL DA YASAK

Ülkede halihazırda bir yıldır kız öğrenciler ortaokul ve liseye devam edemiyordu. Taliban bu yasağın “yönetmelik eksikliği, dersliklerdeki fiziki koşulların yetersizliği” gibi bahanelerle geçici olduğunu savunuyordu. Son kararla birlikte üniversitelerin yanı sıra camiler içinde sadece kadınlara eğitim veren medreseler de kapatıldı. Ayrıca ilkokullarda da kız çocuklarına eğitimin sonlandırıldığı iddia edildi. Taliban’ın henüz teyit etmediği haberlere göre çarşamba gününden beri kadın öğrenci ve öğretmenler ilkokullara da alınmıyor. Böylece kadınların eğitime katılma hakkı tüm derecelerde engellenmiş oldu.

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TALİBAN’DAN ŞİDDET

Taliban birçok dalda kadınların işe katılımını yasaklamış, erkek akrabaları olmaksızın seyahat etmelerini engellemişti. Ayrıca televizyon çalışanlarından yüzlerini yayın sırasında örtmeleri istenmiş, yine kadınların spor ve eğlence mekanlarına girişi yasaklanmıştı. Üniversiteler de ise eğitim, cinsiyete göre bölünmüş sınıflarda veriliyordu. Yasak kararına rağmen okula gitmekte ısrar eden öğrencilerin Taliban militanları tarafından zorla çıkarıldığı görüldü. Bazı okullarda erkek öğrenciler sınavlara katılmayarak arkadaşlarına destek olurken, başkent Kabil’de küçük çaplı protestolar düzenlendi.

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SANAT DÜNYASINDAN İRAN’A ÇAĞRI TARANEH’İ SERBEST BIRAKIN

Taliban’ın eğitim yasağı için “bu karardan derhal dönün” diyen İran’da ise aktris Taraneh Alidoosti’nin tutukluluğu konuşuluyor. Sinema ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, Oscar ödüllü “Satıcı” filmindeki rolüyle tanınan 38 yaşındaki oyuncunun serbest kalması için İran makamlarına açık mektup yazdı. Ünlü oyuncular Kate Winslet ve Marion Cotillard ile yönetmenler Ken Loach ve Pedro Almodovar dahil yaklaşık 500 ismin imza attığı mektupta, “İranlı yetkililer, Taraneh’i meslektaşlarının dikkatinin dağınık olacağını düşündükleri Noel döneminde tutuklamayı seçtiler. Ama dikkatimiz dağılmıyor. Öfkeliyiz” ifadeleri yer aldı. Alidoosti, protestoculara desteğini açıkladıktan sonra 17 Aralık’ta tutuklanmıştı. İran’da Mahsa Amini’nin (22) gözaltında ölümü rejim karşıtı eylemleri tetiklemişti.