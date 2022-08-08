Taliban kahraman gibi karşıladı… O ise “Yabancıları öldürmeye devam edeceğim” dedi!

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29 Ağustos 2012'de Afganistan'ın Uruzgan eyaletindeki bir devriye üssü olan Wahab'da, o zamanlar Afgan Ulusal Ordusu çavuşu olan Hikmetullah, M16'sını çekti ve Avustralya birliklerine yakın mesafeden 30'dan fazla mermi ateşledi. Üç kişiyi öldürdü: 40 yaşındaki kıdemli onbaşı Stjepan Miloseviç, 40, 21 yaşındaki istihkâm eri James Martin, 21 ve 23 yaşındaki er Robert Poate…

Hikmetullah, üssünden Baluchi vadisine kaçtı ve 24 saat içinde Afganistan'daki Avustralya Savunma Kuvvetleri için “yüksek değerli” bir hedef olarak belirlendi.

O artık, 11 Eylül 2012'de Uruzgan ilindeki Darwan köyüne yönelik tartışmalı bir özel hava kuvvetleri operasyonunun tek hedefiydi.

Köyde saklandığı istihbaratı ise sonunda yanlış çıkacaktı.

Bu operasyon birçok tartışmaya da konu olmuştu. Taliban yönetimindeki Afganistan sokakları

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TARTIŞMALI OPERASYONLA YAKALANDI

Bu görev sırasında bir Afgan uyruklunun öldürülmesine karıştığı iddialarını tümüyle reddeden eski SAS onbaşısı Ben Roberts-Smith, uzun süredir devam eden karalama davası sırasında sunulan kapsamlı kanıtların konusu olmuştu.

Operasyona katılan diğer iki Avustralyalı SAS askeri de baskın sırasında Afgan vatandaşlarını yasadışı bir şekilde öldürmekle suçlandı. Askerler bu iddiaları reddediyorlar.

Hikmetullah, Pakistan'ın kanunsuz sınır bölgesinde saklanırken bulunduktan sonra Şubat 2013'te tutuklandı.

Üç cinayetten suçlanan, yargılanan ve hüküm giyen Hikmetullah ölüm cezasına çarptırıldı, ancak ev hapsinde yaşadığı Katar'a 2020’de taşınmadan önce Bagram hapishanesinde sadece yedi yıl yattı.

Katil asker, Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinden sonra Afganistan'a döndü. 2012'de öldürülen 3 Avustralyalı

TALİBAN'LA BİRLİKTE GERİ DÖNDÜ

Ağustos 2021'de devrilen, demokratik olarak seçilmiş Afganistan hükümetinin eski bir üst düzey yetkilisi, Guardian’a, Hikmatullah'ın Afganistan'a döndüğünü doğruladı.

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Üst düzey eski hükümet kaynağı, üst düzey hükümet yetkililerine, devam eden bir tehlike oluşturduğu için Hikmetullah'ın serbest bırakılmaması konusunda ısrar ettiğini, ancak ABD'nin Taliban ile 2020 barış anlaşmasını sonuçlandırma arzusu nedeniyle serbest bırakılmasına yönelik itirazların reddedildiğini söyledi.

Öldürülen Avustralyalı askerlerin aile üyeleri, katilin nerede olduğu konusunda güncellenmediklerini söylediler.

Guardian gazetesi, bağımsız olarak Hikmetullah'ın Afganistan'a geri döndüğünü doğruladı.

Gazetenin kaynağı, "Tanıştığım kişi tehlikeli bir terörist, tehlikeli bir adam" dedi. “Pişman değil, pişman değil. O bir tehdittir, dünyaya zarar verebilir. Serbest bırakılmamalıydı”

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Hikmetullah, serbest bırakılması müzakere edilirken eski Afgan hükümetinin bir yetkilisine “Serbest bırakılırsam yabancıları öldürmeye devam edeceğim” demişti.

"Kardeşlerim arasındayım, özgür olacağız, Afganistan özgür olacak. Seni öldüreceğiz."

Afganistan'a döndüğünden beri, Hikmetullah'ın Vezir Ekber Han'ın eski diplomatik mahallesinde kaldığı bildiriliyor. Sekiz gün önce villasının balkonunda dururken bir ABD drone saldırısıyla öldürülen eski El Kaide lideri Ayman el-Zawahiri'nin gizli eski evinin bitişiğindeki bir bölgede, son derece güvenli bir mülkte yaşıyor.

Hikmetullah'ın 2020'de hapishaneden serbest bırakılmasına Avustralya şiddetle direndi ve hükümet daha önce serbest bırakıldığından beri nerede olduğunu bilmediğini kabul etti.

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Taliban'ın ABD ile barış anlaşması müzakerelerinin bir parçası olarak serbest bırakılmasını istediği 5.000 mahkûmdan biri olan Hikmetullah, batılı hükümetlerin silahsız yabancı uyrukluları öldürdükleri ve suçlarından pişmanlık duymadıkları için affedilmeye şiddetle karşı çıktığı altı teröristten biriydi.

Hikmetullah, ele geçirildiğinde böyle görünüyordu

EVİ VE ARABASI OLAN, KRALLAR GİBİ YAŞAYAN BİR KATİL

Şimdi katil, bir ev, araba, muhafızlar, suçlarından dolayı bir af ile bir kahraman olarak Kabil'e geri döndü, masrafları ödeniyor. Ve kahraman muamelesi görüyor”

Kaynak, Hikmetullah'ın şu anda hükümette bulunan üst düzey Taliban yetkilileriyle yakın bağlantıları olan ve "çok iyi korunan" biri olduğunu söyledi.

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Taliban’ın serbest bırakılmasını istediği kişilerin listesi 200 kişilikti.

Daha fazla müzakereden sonra, itiraz listesi 15'e indirildi: Hikmetullah hâlâ listedeydi. Daha fazla görüşmeden sonra, itirazların listesi sadece altı isimdi.

Hikmetullah yine oradaydı, serbest bırakılması uygun görülmedi.

Ağustos 2020'de, zamanın başbakanı Scott Morrison, o zamanki ABD başkanı Donald Trump ile doğrudan konuştuğunu ve Hikmetullah'ın hapiste kalmasını istediğini söyledi.

Morrison, “Hikmetullah üç Avustralyalıyı öldürmekten sorumlu ve bizim pozisyonumuz onun asla serbest bırakılmamasıdır" dedi. Taliban'ın yeni 'gözdesi' artık böyle görünüyor

HER ŞEYE RAĞMEN SERBEST

Ancak ABD, terörist mahkumların serbest bırakılmasının popüler olmasa da Afganistan'da “şiddetin azalmasına ve bir barış anlaşması ve savaşın sona ermesiyle sonuçlanan doğrudan görüşmelere” yol açacağını öne sürerek Avustralya'nın itirazlarını reddetti.

Önceki hükümetten kimliği belirsiz bir kaynak, Guardian'a Afganistan'da kalan eski yetkililerin, Taliban'dan ciddi bir intikam tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Taliban intikam peşinde: merhametleri yok. Yakında kimliğimiz belirlenecek. Hayatlarımız ve ailelerimizin hayatları tehlikede.”

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bu ay yayınladığı bir raporda, Taliban güçlerinin Ağustos 2021'de ülkeyi ele geçirmesinden bu yana, ilan edilen affa karşı çıkarak dört ilde 100'den fazla eski polis ve istihbarat görevlisini özet olarak infaz ettiği veya zorla kaybettiği belirtildi.