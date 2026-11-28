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Kamu görevlilerine kadınlara “Bibi” (nine) diye hitap etmeleri talimatı verilirken, bazı kadınların “keçi” ve “inek” gibi aşağılayıcı ifadelerle anıldığı bildirildi. İngiliz The Guardian ve Afganistan merkezli Zan Times’ın araştırmasına göre, hastane çalışanları ve kamu görevlilerinden kadınların gerçek isimlerini kayıtlara geçirmemeleri istendi. Yasak, reçeteler ve hasta dosyalarını da kapsarken, kadın hakları savunucuları, uygulamanın kadınları toplumsal yaşamdan silmeye yönelik politikaların parçası olduğunu belirtiyor. Afgan aktivist Lalah Osmany, kadınların hayvan isimleriyle anılmasını “insanlıktan çıkarma süreci” olarak nitelendirirken, ABD merkezli Femena’nın Afganistan programı direktörü Zubaida Akbar ise yasağın ülke geneline yayılabileceği uyarısında bulundu. Taliban, 2021’de iktidarı ele geçirmesinden bu yana kız çocuklarının 12 yaşından sonra eğitim görmesini, kadınların birçok meslekte çalışmasını ve kamusal alanda konuşmasını engelleyen 144’ten fazla karar aldı.

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ANNESİNİN ADINI ÖLÜNCE ÖĞRENDİ

2017’de kadınların resmi belgelerde kendi isimleriyle yer alabilmesi için başlatılan “Benim adım nerede?” kampanyası 2020’de çocukların doğum belgelerine isimlerini yazdırmasını sağlasa da Taliban iktidarında bu kazanım kaldırıldı. Çocuklarının doğum belgelerinde adı yer almadığı için kadınlar boşanma sonrası anneliğini kanıtlamakta zorlanırken, başka bir vakada ise bir Afgan erkek, annesinin adını hayatı boyunca bilmediğini, evde bile gerçek adıyla anılmadığını ve ismini ancak ölümünden sonra öğrendiğini anlattı.