Taliban kadınları ekrandan sildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle arttırıyorAsgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle arttırıyor#Asgari Ücret
Çok sayıda kent alarmda Peş peşe uyarılar... Dikkat: Çok kuvvetli olacakÇok sayıda kent alarmda! Peş peşe uyarılar... Dikkat: Çok kuvvetli olacak#Meteoroloji
Trabzonspordan büyük başarı Avrupanın 5 büyük liginde tek takım...Trabzonspor'dan büyük başarı! Avrupa'nın 5 büyük liginde tek takım...#Trabzonspor
Müslüme’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme TutuklandıMüslüme’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! Tutuklandı#Müslüme
Bulgaristanda facia Yolcu otobüsü alev alev yandı: 46 can kaybıBulgaristan'da facia! Yolcu otobüsü alev alev yandı: 46 can kaybı#Yangın
Ankarada gündem asgari ücret Adım adım sona yaklaşıldı... İşte yeni gelişmelerAnkara'da gündem asgari ücret! Adım adım sona yaklaşıldı... İşte yeni gelişmeler#Asgari Ücret
Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül müKılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?#Kılıçdaroğlu
Yok böyle hediye Eşinin 50 yaşına özel...Yok böyle hediye! Eşinin 50 yaşına özel...#Kütüphane
PKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilirPKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilir?#Engin Altay
Avrupa Birliğini de bölüyor... 6 Berlin duvarıAvrupa Birliği'ni de bölüyor... 6 Berlin duvarı!#Almanya
Erdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağızErdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız#Kabine Toplantısı
Plan Bütçe Komisyonunda terörist tartışması Tansiyon yükseldiPlan Bütçe Komisyonu'nda 'terörist' tartışması! Tansiyon yükseldi#Selahattin Demirtaş
Lider Trabzonspor yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı Galibiyet 3 golle geldiLider Trabzonspor yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı! Galibiyet 3 golle geldi#Süperlig
1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu 90 yaşında hayatını kaybetti1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu! 90 yaşında hayatını kaybetti#Subway
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
HABERLERDünya Haberleri

Taliban kadınları ekrandan sildi

#Taliban#Kadın#TV
Taliban kadınları ekrandan sildi

Taliban, 8 maddelik düzenlemeyle kadın oyuncuların yer aldığı programların televizyonlarda yayınlanmasını yasakladı. Ayrıca komedi ve eğlence programları da yasaklanırken, karartmadan ülkede büyük ilgi gören Türk dizileri de etkilenecek.

Haberin Devamı

TALİBAN hükümeti, Afganistan’da kadınların televizyonda görünmesini kısıtlayan yeni kurallar açıkladı. Buna göre kadın oyuncuların yer aldığı yapımlar kanallarda gösterilemeyecek. Ayrıca kadın gazeteciler ve sunucular kamera karşısına geçtiklerinde başörtüsü takmak zorunda kalacak. Afgan televizyonlarından ilan edilen yeni düzenleme sekiz maddeden oluşuyor. Kurallar arasında, şeriat yasalarına ve Afgan değerlerine aykırı olduğu değerlendirilen filmlerin ve erkek vücudunun özel bölgelerini gösteren görüntülerin yasaklanması da bulunuyor.

KANALLAR KAPANIR

Dine hakaret ettiği ya da Afganlara yönelik saldırganlık içerdiği değerlendirilen komedi ve eğlence programları da yasak kapsamında. Afgan televizyonlarında şimdiye kadar genellikle kadın karakterlerin başı çektiği yabancı diziler gösteriliyordu. Ancak Taliban, yabancı kültürel değerleri öne çıkardığı gerekçesiyle yabancı filmlerin gösterilmesine karşı çıkıyor.

Öte yandan düzenleme, sektör temsilcilerince “belirsiz ve yoruma açık” olduğu için eleştirildi. Afgan gazetecileri temsil eden meslek örgütünün üyesi Hocatullah Mucaddedi BBC’ye yaptığı açıklamada, kısıtlamaların beklenmedik ve işlevsiz olduğunu, uygulanmaları durumunda kanalların kapanmasına neden olacağını söyledi.

Haberin Devamı

TÜRK DİZİLERİ ÇOK SEVİLİYOR

BİR zamanlar Hint dizilerinin moda olduğu Afgan televizyonlarında son dönemde Türk dizileri izlenme rekorları kırıyor. Yerel ve ulusal yayın yapan 50’den fazla televizyon kanalı bulunan ülkede Türk dizileri, Farsça ve Peştuca dillerine çevrilerek yayınlanıyor ancak yeni düzenlemeden sonra bu yapımların akıbeti belirsiz. “Kıyam” adıyla bilinen “Diriliş Ertuğrul” bir ara üç kanalda birden gösteriliyordu. “Çukur”, “Paramparça”, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Sen Anlat Karadeniz” reytinglerde üst sıraları gören diğer yapımlar.

Taliban kadınları ekrandan sildi

Taliban’ın 15 Ağustos’ta başkent Kabil’e girmesinin ardından eğitim başta olmak üzere ülkede kadınların birçok temel hakkında kısıtlamaya gidildi. Başta kadınların eğitim ve iş hakkına mâni olmayacağını söyleyen örgüt, daha sonra sağlık çalışanları hariç kadınlara işe gitmemelerini tavsiye etmiş, karma eğitime de son vermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taliban#Kadın#TV

BAKMADAN GEÇME!

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale