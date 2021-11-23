Taliban kadınları ekrandan sildi

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TALİBAN hükümeti, Afganistan’da kadınların televizyonda görünmesini kısıtlayan yeni kurallar açıkladı. Buna göre kadın oyuncuların yer aldığı yapımlar kanallarda gösterilemeyecek. Ayrıca kadın gazeteciler ve sunucular kamera karşısına geçtiklerinde başörtüsü takmak zorunda kalacak. Afgan televizyonlarından ilan edilen yeni düzenleme sekiz maddeden oluşuyor. Kurallar arasında, şeriat yasalarına ve Afgan değerlerine aykırı olduğu değerlendirilen filmlerin ve erkek vücudunun özel bölgelerini gösteren görüntülerin yasaklanması da bulunuyor.

KANALLAR KAPANIR

Dine hakaret ettiği ya da Afganlara yönelik saldırganlık içerdiği değerlendirilen komedi ve eğlence programları da yasak kapsamında. Afgan televizyonlarında şimdiye kadar genellikle kadın karakterlerin başı çektiği yabancı diziler gösteriliyordu. Ancak Taliban, yabancı kültürel değerleri öne çıkardığı gerekçesiyle yabancı filmlerin gösterilmesine karşı çıkıyor.

Öte yandan düzenleme, sektör temsilcilerince “belirsiz ve yoruma açık” olduğu için eleştirildi. Afgan gazetecileri temsil eden meslek örgütünün üyesi Hocatullah Mucaddedi BBC’ye yaptığı açıklamada, kısıtlamaların beklenmedik ve işlevsiz olduğunu, uygulanmaları durumunda kanalların kapanmasına neden olacağını söyledi.

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TÜRK DİZİLERİ ÇOK SEVİLİYOR

BİR zamanlar Hint dizilerinin moda olduğu Afgan televizyonlarında son dönemde Türk dizileri izlenme rekorları kırıyor. Yerel ve ulusal yayın yapan 50’den fazla televizyon kanalı bulunan ülkede Türk dizileri, Farsça ve Peştuca dillerine çevrilerek yayınlanıyor ancak yeni düzenlemeden sonra bu yapımların akıbeti belirsiz. “Kıyam” adıyla bilinen “Diriliş Ertuğrul” bir ara üç kanalda birden gösteriliyordu. “Çukur”, “Paramparça”, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Sen Anlat Karadeniz” reytinglerde üst sıraları gören diğer yapımlar.

Taliban’ın 15 Ağustos’ta başkent Kabil’e girmesinin ardından eğitim başta olmak üzere ülkede kadınların birçok temel hakkında kısıtlamaya gidildi. Başta kadınların eğitim ve iş hakkına mâni olmayacağını söyleyen örgüt, daha sonra sağlık çalışanları hariç kadınlara işe gitmemelerini tavsiye etmiş, karma eğitime de son vermişti.