Taliban, Kabil’e yaklaştı

Hızlı ilerleyişini sürdüren Taliban, en önemli kazanımlarından birini elde etti ve Kabil’e sadece 150 kilometre mesafedeki Gazni bölgesinin başkenti Gazne’yi ele geçirdi. Bu, örgütün son bir haftada kontrolü sağladığı on ikinci büyük kent oldu. Afganistan İçişleri Bakanlığı da Gazne’nin düştüğünü teyit etti, ayrıca kentin valisinin Afgan güçlerince tutuklandığını bildirdi. Söz konusu valinin şehir düştükten sonra Taliban militanları eşliğinde konvoy halinde şehirden ayrıldığı görülmüştü.

LOJİSTİK AÇIDAN HAYATİ ÖNEMDE

Kabil-Kandahar karayolu üzerindeki kent, başkente ulaşım açısından stratejik öneme sahip. Buraya bağlı yollar büyük ölçüde Taliban kontrolündeki güneye ulaşım açısından da önemli. Gazne’nin düşmesi zaten zor durumdaki Afgan ordusunun lojistik kapasitesine iyice zarar verirken Kabil üzerindeki psikolojik baskıyı da arttırdı.



TALİBAN’IN DOĞUM YERİ

Gazne’deki kazanımın ardından Afgan yetkililer, Taliban’ın dün gece güneydeki Kandahar eyaletinin aynı adlı başkentini de ele geçirdiğini doğruladı. Hükümet yetkililerinin şehri havayoluyla terk etmek üzere Kandahar Havalimanı’na ulaştığı belirtildi. Ülkenin ikinci büyük şehri Kandahar, 1994’te kurulan Taliban’ın ülkede ilk ele geçirdiği kent ve 90’lı yıllar boyunca kalesi olma niteliğini taşıyor.

Öte yandan Taliban ülkenin batısında bulunan üçüncü en büyük kent Herat’ı da ele geçirdi. İran sınırına 150 km uzaklıktaki aynı isimli vilayetin merkez kenti Herat’ta ordu güçleri ve devlet yetkilileri “daha fazla yıkım olmaması için şehirden ayrıldıklarını” belirtti. Örgüt, Taliban karşıtlarının kalesi kuzeydeki Mezar-ı Şerif’i de kuşatmış durumda.

KABİL ANLAŞMA TEKLİF ETTİ

Afgan güvenlik güçlerinin Taliban karşısında hezimeti devam ederken Kabil hükümeti, örgüte anlaşma teklif etti. Afganistan ve Taliban arasında Katar’ın başkenti Doha’da devam eden müzakerelere katılan bir hükümet üyesi AFP’ye yaptığı açıklamada, “Hükümet, Katar aracılığıyla, ülkede şiddetin durması karşılığında Taliban’a yetki paylaşımı önerdi” dedi. Doha’daki Taliban heyetinden Gulam Faruk Mecruh anlaşma teklifi aldıklarını teyit etti ancak başka detay vermedi.

ABD’DEN ‘ACİL TAHLİYE’

ÊÊ Çekilme kararının ardından sık sık Afgan ordusu ve hükümetine güvendiğini ifade eden ABD yönetimi, Taliban Kabil’e ilerlerken buradaki Amerikalı diplomatların “derhal tahliye edilmesi için” asker göndereceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, çalışanların tahliyesine yardımcı olmak için “yaklaşık 3 bin kişilik geçici birliğin” 24-48 saat içinde Kabil havalimanına doğru yola çıkacağını söyledi. İngiltere de vatandaşlarının tahliyesi için askerî birlik göndereceğini bildirdi.

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