Taliban ile pazarlık: CIA Başkanı Kabil’e gitti

AFGANİSTAN’ın başkenti Kabil’de tahliye operasyonu tüm hızıyla sürerken, Washington yönetimi ile ülkede iktidarı ele geçiren Taliban liderliği arasında önemli bir görüşme gerçekleştiği haberi geldi. Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, önceki gün Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban’ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader ile gizli bir görüşme yaptı.

İLK YÜZ YÜZE TEMAS

Washington Post’un isimlerinin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde, Burns ile Birader’in pazartesi Kabil’de bir araya geldiği belirtildi. Bunun, Kabil’in kontrolünü ele almasından sonra Taliban ile Biden yönetimi arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme olduğuna dikkati çekildi. CIA konuyla ilgili açıklama yapmazken, Burns ile Birader’in, görüşmede yabancı güçlerin Afganistan’dan geri çekilmesi için belirlenen son tarih 31 Ağustos konusunu ele almış olabileceği ifade edildi. ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’ın başkenti Kabil’den tahliyeler konusunda “katedilmesi gereken uzun bir yol olduğu ve aksaklıklar yaşanabileceği” açıklamasını yapmıştı. Taliban’ın sözcülerinden Süheyl Şahin ise Afganistan’da 31 Ağustos’tan sonra yabancı güçlerin kalmasını istemediklerini, bu tarihin “kırmızı çizgileri” olduğunu belirtmişti.



DÖRT KURUCUDAN BİRİ

Taliban’ın dört kurucusundan biri olan Molla Abdulgani Birader, Taliban lideri Molla Heybetullah Ahundze’nin yardımcılığı görevini sürdürmesinin yanı sıra grubun siyasi işlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi konumunda. Pakistan’ın güneyindeki Karaçi kentinde ABD ile ortak operasyon sonucu 2010’da güvenlik güçlerince yakalanan Birader, Pakistan’da hapse atılmıştı. ABD ile sürdürülen barış görüşmelerine katkısı olacağı düşüncesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi doğrultusunda, 2018’de serbest bırakılmıştı.



ANLAŞMADA İMZASI VAR



ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasına Taliban adına Molla Birader imza atmıştı. Ocak 2019’dan bu yana Taliban’ın Doha’daki siyasi ofisinin başkanlığını yürüten Birader, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında 3 Mart 2020’de Trump ile telefonda görüşerek bir ABD başkanıyla görüşen ilk Taliban yöneticisi olmuştu. Ayrıca eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Eylül 2020’de Katar’da görüşen Birader, burada sürdürülen müzakereler dışında Çin, Moskova ve Tahran’da da diplomatik temaslarda bulunmuştu.

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