Taliban hırsızlara uygulanacak cezayı açıkladı

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Dünya haftalardır Afganistan'dan gelen haberlere ve görüntülere kilitlenmiş durumda.

20 yıl sonra ülkenin kontrolünü yeniden ele geçiren Taliban verdiği ılımlı mesajları çabuk unutmuşa benziyor.

Zira ülkeden gelen görüntüler Taliban'ın ilk dönemi ile benzer bir yönetim anlayışı sürdüreceğini gözler önüne seriyor.

Taliban'dan bu durum teyit eden bir açıklama geldi. Taliban'ın kurucularından Molla Nooruddin Turabi hırsızlar için uygulanan 'el kesme' cezasının geri geleceğini açıkladı.

Ülkenin başkenti Kabil'de The Associated Press'e konuşan Turabi, 'Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemez. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız' dedi.

Turabi bu cezanın Taliban'ın ilk döneminden farklı olarak stadyumlarda yapılmayabileceğinin altını çizdi.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

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ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.