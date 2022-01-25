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Taliban heyeti Batı ile masada

#Taliban#Afganistan#Norveç
Taliban heyeti Batı ile masada

15 Ağustos’ta Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban heyeti, parasını Norveç’in ödediği uçakla Oslo’ya gitti, Batılı diplomatlarla masaya oturdu.

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NORVEÇ’in başkenti Oslo, Taliban heyetini ağırlıyor. Yönetimi ele geçirmelerinden beri ilk kez Avrupa’ya gelen Taliban temsilcileri; ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Norveç ve AB’den diplomatlarla bir araya geldi. Taliban tarafına Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki’nin başkanlık ettiği basına kapalı görüşmeler, şehrin 10 km kuzeyindeki Soria Moria Oteli’nde gerçekleştirildi. Erkeklerden oluşan heyetin 15 üyesi ülkeye, Norveç tarafından kiralanan uçakla geldi. Heyette, Afganistan’daki en yıkıcı saldırıların bazılarından sorumlu olan Hakkani ağının lideri Enes Hakkani’nin de yer alması sosyal medyada büyük tepki çekti.

‘TANINMA ANLAMINA GELMEZ’

Afganistan’daki ekonomik kriz ve uluslararası insani yardımların ana konu olduğu görüşmelere ilişkin eleştiriler üzerine Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, “Taliban meşrulaştırılmıyor ya da tanınmıyor. Fakat siyasi durumun insani bir felakete yol açmasına izin veremeyiz” dedi. Uluslararası krizlerde tarafsız kalarak sık sık arabuluculuk yapan Norveç’in başkenti Oslo, daha önce İsrail-Filistin meselesi de dahil pek çok krizin çözümü için tarafların buluşma noktası olmuştu.

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MEMUR MAAŞLARI ÖDENMİYOR

Taliban’ın hükümeti ele geçirmesiyle ülkenin toplam bütçesinin yüzde 80’ine karşılık gelen uluslararası yardımlar durma noktasına geldi, yerel para ciddi şekilde değer kaybetti. Şiddetli kuraklığın tarımı vurduğu ülkede aylardır memur maaşları ödenemiyor. Birleşmiş Milletler’e göre nüfusun yüzde 55’ine karşılık gelen 23 milyon Afgan açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Pazar günü başlayan üç günlük ziyaretin ilk gününde Taliban heyeti, ülkedeki Afgan sivil toplum üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya katılan kadın hakları aktivistleri görüşmeler için “olumlu bir atmosferde geçti” yorumunu yaptı.

‘AÇ KALMAMAK İÇİN İKİ KIZIMI SATTIM’

Afganistan’da kötüleşen ekonomik durum insanları organ kaçakçılarının eline itiyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü Herat kentinde Delaram Rahmati (50), sekiz çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesini şöyle anlattı: “Biri felçli, diğeri akıl hastası iki oğlumun sağlık masraflarını ödemeliyim. Kocam için de ilaç gerekiyor. Sekiz ve altı yaşlarındaki iki kızımı satmak zorunda kaldım.” Rahmati kızlarının her biri için 100 bin Afgani (yaklaşık 13 bin TL) almış. Ergenliklerine kadar onunla kalacak kızlar daha sonra hiç tanımadıkları bir aileye teslim edilecek. Delaram Rahmati böbreğini de satmış. Yerel “Rukhshana Media” haber ajansına konuşan Rahmati, böbreği için 150 bin Afgani (19 bin TL) almış. Heratlı doktorlar, son zamanlarda kentin kenar mahallerinde yaşayanlar arasında organlarını satmak isteyenlerin sayısının arttığını söylüyor.

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