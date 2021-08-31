Taliban, halk ozanını infaz etmiş

Son yargısız infazın Taciklerin çoğunlukta olduğu Baglan eyaletinde yaşandığı iddia edildi. Halk ozanı Favad Andarabi’nin yaşadığı köyü basan Taliban’ın, halk sanatçısını evinin önünde kurşuna dizdiği öne sürüldü. İnfazı ozanın akrabası ve Afganistan eski yönetiminde İçişleri Bakanlığı yapmış olan Mesud Andarabi, Twitter’dan duyurdu. Ozan Favad’ın son dönemde Taliban’ı eleştiren türküler söylediği biliniyor. Taliban, müziğin yasak olduğunu açıklamıştı.

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