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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 31.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Taliban, halk ozanını infaz etmiş

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Taliban, halk ozanını infaz etmiş

Afganistan’da kontrolü sağlayan aşırıcı Taliban yönetimi dünyaya ılımlı mesajlar verirken, ülkenin taşra bölgelerinde faaliyet yürüten Taliban milisleri bildiğini okumaya devam ediyor.

Son yargısız infazın Taciklerin çoğunlukta olduğu Baglan eyaletinde yaşandığı iddia edildi. Halk ozanı Favad Andarabi’nin yaşadığı köyü basan Taliban’ın, halk sanatçısını evinin önünde kurşuna dizdiği öne sürüldü. İnfazı ozanın akrabası ve Afganistan eski yönetiminde İçişleri Bakanlığı yapmış olan Mesud Andarabi, Twitter’dan duyurdu. Ozan Favad’ın son dönemde Taliban’ı eleştiren türküler söylediği biliniyor. Taliban, müziğin yasak olduğunu açıklamıştı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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