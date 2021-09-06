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Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.09.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Taliban duyurdu: Türkiye ve Rusya ile Kabil’de toplantı yapıldı

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Taliban duyurdu: Türkiye ve Rusya ile Kabil’de toplantı yapıldı

Taliban adına medya sözcülüğü yapan Suhail Shaheen'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Taliban, Türkiye ve Rusya ile Kabil’de toplantı yaptı.

Katar’da bulunan Taliban Uluslararası Medya Ofis Sözcüsü Suhail Shaheen’in sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya’nın katıldığı bir toplantı düzenlendiğini belirtti. Shaheen, toplantıda Kabil Havalimanı’nın yanı sıra Afganistan’ın mevcut durumunun görüşüldüğünü ifade etti.

Sözcü Shaheen, dün yapılan toplantıda taraflar arasında Kabil Havalimanı konusunun yanı sıra, ikili ilişkilerin ve karşılıklı iş birliğinin tartışıldığını belirtti.

Taliban duyurdu: Türkiye ve Rusya ile Kabil’de toplantı yapıldı

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