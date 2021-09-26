Akıllara korkunç sahnelerle kazınmıştı! Taliban'dan 'Hamid Karzai Havalimanı' açıklaması

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(AA) Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin "Dışişleri Bakanlığı sözcüsü" Abdul Kahar Balkhi, yaptığı yazılı açıklamada, havalimanından yapılacak uçuşlar kapsamında tüm havayolu şirketleriyle işbirliği içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

Balkhi, Kabil havalimanındaki teknik aksaklıkların giderildiğinin altını çizerek, daha önce uçuş yapan tüm havayolu şirketleri ve ülkelerin tekrar buraya uçuşlarına devam etmelerini beklediğini kaydetti.

Afganistan'daki siyasi değişimin, havacılık sektöründe birtakım aksaklıklara yol açması nedeniyle havayolu ulaşımının geçici olarak durdurulduğunu ifade eden Balkhi, yurtiçi seferlerinin de başlayabileceğine işaret etti.

NE OLMUŞTU?

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD askerlerinin havalimanından ayrılmadan önce radar sistemlerine ve bazı ekipmanlara zarar vermesi nedeniyle ağustosta Kabil havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.

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Taliban'ın ülkenin başkentine girmesi ile binlerce sivil kentin dışarıya açılan tek kapısı olan havalimanına akın etmiş, ABD'nin 150 kişi kapasiteli kargo uçağına 640 Afgan binmişti.