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Taliban başından vurmuştu... Yaşadı, iyileşti ve Nobel kazandı! İşte Malala'nın en mutlu günü

#Malala Yousafzai#Nobel Barış Ödülü#Evlilik
Taliban başından vurmuştu... Yaşadı, iyileşti ve Nobel kazandı İşte Malalanın en mutlu günü

Malala Yousafzai Nobel Barış Ödülü’nü kazanan en genç insan olarak tarihe geçmişti. 2012’de, Pakistan’da yaşarken Taliban tarafından başından vurulan ancak yaşam mücadelesinden ve kızların eğitim hakkı için çalışmaktan vazgeçmeyen cesur Malala, hayatını sevdiği adamla birleştirdi. Asser Malik'le evliliğini sosyal medya hesaplarından dünyaya duyuran Malala'ya sevgi ve tebrik mesajları yağdı.

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Nobel Barış Ödülü’nü kucaklayan en genç insan: Malala Yousafzai. 2012’de, Pakistan’da kızların eğitim hakkı için çalışan 15 yaşında ilerici bir genç kızken, yaptığı çalışmalar yüzünden Taliban tarafından okul yolunda kurşunlandı.

Uzun süre hastanede ölümle pençeleşen 15 yaşındaki Malala, yaşama tutundu. İyileşti, güçlendi, dünyada eğitim eşitliği alanında çalışan ve sesini tüm dünyaya duyuracak kuvvete sahip aktivistlerden biri haline geldi...

Taliban başından vurmuştu... Yaşadı, iyileşti ve Nobel kazandı İşte Malalanın en mutlu günü

Geçtiğimiz aylarda başından aldığı kurşun yarasından dolayı tam altıncı kez ameliyat olan Malala, cesur mücadelesinden bir an bile vazgeçmedi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ben tek bir kurşunun acısını 9 yıldır çekiyorum. Oysa Afgan halkı yıllardır milyonlarca kurşun yedi ve yemeye devam ediyor. Onların seslerini duyun" ifadesini kullanmıştı.

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Artık 24 yaşında genç bir kadın olan Malala sevgilisi Asser Malik ile salı günü sade bir nikah töreniyle evlendi. İngiltere'nin Birmingham kentinde gerçekleşen nikahın fotoğraflarını Yousafzai sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sadece Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi olan genç kadına sevgi ve tebrik mesajları yağdı.

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Taliban başından vurmuştu... Yaşadı, iyileşti ve Nobel kazandı İşte Malalanın en mutlu günü

“Bugün hayatımın en özel günlerinden biri. Asser ve ben ömür boyu eş olmak üzere imzalarımız attık." paylaşımıyla evlilik haberini paylaşan Malala, ailesiyle birlikte İngiltere'ye gittikten sonra Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset bilimi ve ekonomi okudu.

2013'te 'Malala Vakfı'nı kuran aktivist kızların eğitim hakkı için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Malala 2019'da çıkardığı kitapta "taliban beni susturmak istemişti ama onlar sayesinde sesim tüm dünyada yankı buldu" satırlarını yazmıştı.

 

 

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#Malala Yousafzai#Nobel Barış Ödülü#Evlilik

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