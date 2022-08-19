Taliban, Afgan mülteciler için heyet gönderiyor

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Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada heyetin, “mültecilerin dönüşü ve Türkiye’de karşılaştıkları zorluklar hakkında görüşmeler yapacağı” kaydedildi. Bakan Yardımcısı Muhammed Arsalan Harotay, Ankara’dan uluslararası haklar temelinde Afgan mültecilere kolaylıklar sağlanmasının isteneceğini söyledi. Heyetin özellikle Afgan mültecilerin sınır dışı süreçlerini ele alması bekleniyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na göre yılbaşından 16 Ağustos’a kadar 41 bin 492 Afgan ülkesine gönderildi.