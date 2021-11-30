Taliban AB’den yardım istedi

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Taliban, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar ve yabancılara bu olanağı tanıma konusundaki taahhüdünü teyit etti. Bu taahhüdün yerine getirilebilmesi için Afgan havalimanlarının açık kalmasının önemi konusunda taraflar mutabık kaldı. Taliban’ın ülkeyi terk etmek isteyenler konusuyla havalimanlarının işleyişini ilişkilendirerek destek talebinde bulunması dikkat çekerken AB’nin bu bağlamda nasıl bir adım atacağı net değil.

BRÜKSEL’DEN TANIMA YOK

Toplantıda AB kanadını Afganistan Özel Temsilcisi Tomas Niklasson, Taliban kanadını ise rejimin Dışişleri Bakan Vekili Emir Han Muttaki temsil etti. AB, ülkedeki insani durumdan duyduğu endişeyi Taliban yetkililerine iletirken mali desteği askıda tutmayı sürdürüyor. Bu yardımın devreye sokulabilmesi için Taliban’ın Brüksel tarafından geçtiğimiz aylarda belirlenen, aralarında insan hakları ve temel özgürlüklere saygının da yer aldığı şartları karşılaması gerekiyor ancak şu ana kadar bu doğrultuda adım atılacağının sinyali gelmedi. AB, görüşmenin Taliban rejimini tanıma anlamına gelmediğinin altını ısrarla çizmeyi sürdürüyor.