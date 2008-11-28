Taliban 13 Afgan askerini öldürdü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Afganistan'da Taliban örgütünün ülkenin kuzeybatısında 13 Afgan askerini öldürdüğü bildirildi.

Kuzeybatı vilayeti Badgis'in Vali Yardımcısı Abdulgani Sabri, dün gece Taliban militanlarının vilayetin Bala Murgab bölgesinde Afgan askerlerine düzenledikleri baskında 16 askeri de kaçırdığını belirtti.



Bala Murgab'ın Akazai köyündeki çatışmalarda 7 Taliban militanının öldürüldüğünü ifade eden Sabri, 300 kadar Taliban militanının Afgan askerleri ve polisinden oluşan ortak güce saldırdığını, çatışmaların birkaç saat sürdüğünü kaydetti.



Sabri, çatışmalarda 11 Afgan askerinin de yaralandığını bildirdi.

