Talat ve Hristofyas yeniden bir araya geldi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmak amacıyla 11 Eylülde başlayan müzakereler çerçevesinde bugün 11. kez bir araya geldi.

Liderlerin, Lefkoşa ara bölgede kapsamlı müzakereler için tahsis edilen binadaki görüşmesine, heyetleri ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Taye-Brook Zerihoun da katılıyor.



Liderler, önce baş başa görüşmeye başladı. Daha sonra görüşmeye heyetler de katılacak. Müzakerelerin başlangıcından bu yana, “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığı altındaki konuları görüşen liderler, bugün “federal kamu yönetimi” ile “kamu komisyonu ve dış ilişkiler” konularını ele alacak.



Bir önceki görüşmede “federal suçlar” ve “federal polis” konularını ele alan liderler, “federal suçlar” konusunun hemen hemen tüm unsurlarında anlaşmış, “federal polis” konusunda ise bazı noktalarda fikir birliğine varmıştı.



Liderler arasında 25 Kasımdaki görüşmede ilk ciddi gerginlik yaşanmıştı. Türk tarafının, görüşmeler devam ederken Hristofyas'ın görüşme zeminini kaydırmaya yönelik çalışmasından duyduğu rahatsızlığı ve Rusya ile imzaladığı deklarasyona ilişkin tepkisini ortaya koyması, görüşmenin başında kısa süreli gerginliğe neden olmuştu.



Hristofyas, Türk tarafının bu yöndeki görüşlerine yazılı yanıt vereceğini söylemişti. Rum liderin, bu konuda bugün yanıt vermesi de bekleniyor.

