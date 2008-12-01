Talat ve Hristofyas yarın tekrar bir araya geliyor

Ali RUHLUEL/ LEFKOŞA, (DHA) Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi KIBRIS sorununa kapsamlı çözüm bulmak amacıyla başlatılan müzakereler yarın devam edecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, bu çerçevede yarın saat 10.00'da yeniden biraraya gelecek. Görüşme, ara bölgede kapsamlı müzakereler için tahsis edilen binada gerçekleşecek. ‘Yönetim ve güç paylaşımı' başlığı altında devam eden müzakerelerde yarın ‘Dış ilişkiler' ve ‘Tıkanıklıkların aşılması mekanizması' ele alınacak. 3 Eylül'de başlayan kapsamlı çözüm müzakerelerinde bugüne kadar federal yürütme, yasama ve federal yargı konuları müzakere edildi.

