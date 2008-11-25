Talat ve Hristofyas 10. kez buluştu

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmak amacıyla başlatılan müzakereler çerçevesinde bugün 10. kez bir araya geldi.

Talat ve Hristofyas'ın, Lefkoşa ara bölgedeki görüşmesine liderlerin heyetleri ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Taye Brook Zerihoun da katılıyor.



Bugünkü görüşmeye, ada dışında olması nedeniyle, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer katılmıyor.



Liderler, 11 Eylülde başlayan çözüm müzakerelerinde, bugüne kadar, “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ana başlığı altında “Federal Yürütme” ve “Yasama”yı ele almış, 17 Kasımdaki son görüşmelerinde “Federal Yargı”da bağımsız kurumları, yani federal Başsavcılık, federal Sayıştay Başkanlığı ve Yüksek Mahkeme konularını konuşmuştu. Ayrıca, liderlerin yıl sonuna kadar yapacağı görüşmenin takvimi de belirlenmişti.



Federal yargı konusunu görüşmeye devam edecek liderlerin, bugün “tıkanıklıkları aşma mekanizmaları”nı da ele almaları bekleniyor.



Hristofyas, 17 Kasımdaki görüşmeden bir gün sonra Rusya'ya gitmiş ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile 19 Kasımda, Kıbrıs sorununun çözüm içeriğine ilişkin unsurlar da içeren memorandum imzalamıştı.