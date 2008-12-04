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Talat petrol arama iddialarına cevap verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Güney Kıbrıs'ın sözde "münhasır ekonomik bölgesi" içerisinde petrol yatakları arayan araştırma gemilerinin, Türk savaş gemilerince engellendiği iddiasıyla, 14 kasımda BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği birinci şikayet mektubuna, 26 kasımda BM'ye gönderdiği mektupla yanıt verdi.

Mektubunda Kıbrıs için denize ait yetkilerin sınırlandırılmasının hassas bir konu olduğunu belirten Talat, 2004'de BM himayesinde yürütülen müzakere sürecinin önemli unsurlarından biri olan bu konunun, BM çözüm planında adada kapsamlı siyasi çözüme ulaşıldıktan sonra halledileceğinin belirtildiğini anımsattı.

Talat, ayrıca "Kıbrıs Cumhuriyetinin meşru hükümeti" olduğu iddiasıyla davranan Kıbrıs Rum yönetiminin sadece Kıbrıslı Rumları temsil ettiğini ve bir bütün olarak Kıbrıs adına hareket etme yetkisinin bulunmadığını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Talat, ayrıca Türkiye'nin komşu ülke olarak Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarları bulunduğun da akıldan çıkarılmaması gerektiğini belirtti.

PETROL ARAYAN GEMİLERE MÜDAHALE

Hiristofyas'ın mektubunda yanlış iddialarda bulunduğunu ifade eden Talat, söz konusu olaya ilişkin Türk yetkililerden aldığı bilgiyi de paylaştı.

Talat, bu bilgiye göre, 13 Kasım sabahı adanın güneybatı sahilinden geçen bir Türk savaş gemisinin, Rum kesimi adına sismik araştırmalar yapan Norveç-Amerikan şirketine ait iki gemiyi belirlediğini ve Türk karasularına girmemeleri yönünde uyardığını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Talat, eş zamanlı olarak ABD ve Norveç büyükelçilerinden Ankara'da sorunun diplomatik yollardan çözümü için devreye girmelerinin istendiğini, bu arada Türk savaş gemisinin araştırma gemilerinden sürekli olarak Türk karasularını terk etmelerini istediğini ancak bir sonuç alınamadığını kaydetti.
Talat, iki geminin izinsiz bir şekilde bölgede 7 saat kaldığını, gemilerin araştırmalarına devam etmesi üzerine de Hiristofyas'ı arayarak, herhangi bir gerginliğin çıkmaması için araştırmaların durdurulmasını istediğini belirtti.

Ancak Hiristofyas'ın araştırmaların sürdürülmesi doğrultusunda uzlaşmaz bir tutum izlediğini ifade eden Talat, daha sonra Panama bandıralı bir geminin daha sismik araştırmalara katılmasının durumu daha da kötüleştirdiğini kaydetti.

"MÜZAKERELER SÜRERKEN OLDU BİTTİ ARAYIŞI"

Talat, mektubunda, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, petrol ve gaz yatakları arama faaliyetleri gibi tek taraflı eylemlerle Doğu Akdeniz'de "oldu bitti" yaratma gayretinin yeni olmadığına dikkati çekerek, geçmişten örnekler verdi.

Kıbrıs Rum kesimindeki bu faaliyetlerin uluslararası yasalara aykırı olduğuna değinen Talat, Rum yönetiminin, ilgili tüm tarafların rızasını içeren ve onların haklarına saygı gösteren bir anlaşma ortada yokken, "keşif faaliyetleri" de dahil olmak üzere bölgede herhangi bir eyleme girişmeye hakkı olmadığını kaydetti.

Talat, kapsamlı çözüm yolunda müzakereler sürerken, Rum yönetiminin, tahrik edici bir tutum sergileyerek konuyu BM Genel Sekreterinin gündemine getirmesinin, Rum yönetiminin konuyu müzakere masasının dışında çözme ve Türkiye'ye lekeleme girişimlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Mektubunda ayrıca Talat, "Kıbrıs Rum yönetiminin negatif tutumuna rağmen, Kıbrıs Türk tarafı müzakerelerde iyi niyetle yer almaya devam edecek ve BM parametrelerinde kapsamlı bir çözüme varılması için elinden geleni yapacak" ifadesini kullandı.
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