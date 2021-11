Talat: "Kıbrıs Türk ekonomisine zarar verdi"

Onur ÇAKIR/İZMİR, (DHA) Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs sorunun çözümünün Türkiye'ye olumlu yansıyacağını vurguladı.

Mehmet Ali Talat: “Türkiye büyük ve güçlü bir ülke olsa da Türkiye'nin ekonomisi Kıbrıs'tan zarar görmüştür. Doğrudan yaptığı yardımlardan değil, ekonomik potansiyelini tam olarak kullanamaması nedeniyle bu zararı görmektedir. Bugün Kıbrıs Rum bandıralı gemiler tonaj bakımından dünyada üçüncüdür. Çok ciddi yük taşımacılığı yapıyorlar. Bu bandıralı gemiler Türk limanlarına giremiyor, ama sorun çözülürse girecek. Bu sadece onlara değil, Türkiye'ye de yarayacak. Kıbrıs sorunun çözümü çok yönlü yararlar getirecektir. Çözümü aramamız dünyaya şirin gözükmek için değil, maddi ve manevi gerçeklere dayanmaktadır” dedi.



Talat, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ‘Kıbrıs'ta son gelişmeler ve müzakere süreci’ konulu konferansta Kıbrıs Rum Yönetimi ile yürütülen anlaşma ile ilgili detaylı bilgi verdi. Şu anda tam teşekküllü müzakereleri devam ettirdiklerini belirten Talat, bütün kapasite ve insan güçlerini kullanarak Kıbrıs sorununu çözmek için müzakere içinde olduklarını söyledi. Rum tarafının müzakereler sürecinde ortaya koyduğu engelleri anlatan Talat, “Kendimizi adeta bu sorunun çözümüne adadık. Ancak Rum lider süreç olarak ‘Ben Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım. Başka görevlerim de var. Başka görevlerimi ihmal edemem’ gibi bir yaklaşım ortaya koyuyor. Tam teşekküllü müzakereyi yürütmüyor, Bununla da yetinmiyor BM'nin oluşturduğu parametreler zemininde hareket etmiyor. Rum tarafı AB üyesi olduğu için Kıbrıs sorununun çözümüne bizim kadar ihtiyacı yoktur. Bizim ihtiyacımız vardır” dedi. Rum kesimimin uluslararası platformda Türk tarafının önüne engeller koymasının ciddi baş ağrılarına neden olduğunu dile getiren Talat, çözümü bir maddi ihtiyaç gibi istediklerini kaydetti.



EĞİLİMLERİ DEĞİŞTİ



Bundan önceki Rum lideri Papadopulos'un Kıbrıs çözümünü istemediğini öne süren Talat, şöyle konuştu:

“O, Kıbrıslı Türkler'in kendi yönetimi altına girmesini ve çoğunluk yönetimine boyun eğip üniter bir devlet içinde bireysel haklarıyla var olmalarını istiyordu. Ancak onun ortağı konumunda olan ve o günün koşullarında Rum tarafının dünyada tecrit olduğunu hisseden ve bunu geri çevirmek isteyen şimdiki liderin aday olup seçimi kazanmasıyla birlikte Rum tarafınının eğiliminde ciddi değişimler yaşanmaya başladı. İlk baştakinden belki daha ileri bir noktaya geldik. 2006'da eski Rum lider Papadopulos ile çalışma gruplarını kurulması konusunda anlaştık. ancak iki yıl sonra kurabildik. Yeni liderle ise üç ayda kurduk. Bu da Rum tarafının tutum değişikliğinin kanıtı. Gerçekten çözüm istediklerinin göstergesi.”



ANNAN ZEMİNİ BOZULDU



Hristofyas'la seçilmeden önce Annan planı zemininde müzakereleri görüştüklerini, Hristofyas'ın seçildikten sonra Annan planını şeytanlaştırdığını iddia eden Talat, şöyle devam etti:

“Bana ‘Annan zemini çerçevesinde müzakere edemem' dedi. Rum tarafı başka yollarla, yan yollara saparak zemini değiştirmeye çalışıyor. Bunun için İngiltere ile anlaşma imzaladı. Ortak Mutabakat Zaptı imzaladı. Bizim görüştüğümüz konularda kendi tezlerini İngiltere'ye kabul ettirdiler. Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararların taslağını hazırlayan ülke İngiltere'dir. Burada Kıbrıs'la ilgili bir karar alınacaksa onun taslağını İngiltere hazırlayacak. Daha sonra Rusya ile bir anlaşma imzaladılar. Görüştüğümüz konularla ilgili kararlar aldılar. Hakemlik mümkün değil diyorlar. Takvim de mümkün değil dediler. Takvimsiz müzakere mi olur? Anlaşamadığınız zaman hakemlik yoluna başvuracaksınız. Ama bunu yolunu tıkıyorlar. Kıbrısca çözüm olacak diyorlar ama Rusya ile birlikte zemini değiştirmeye çalışıyorlar. Yabancıların karışmayacağı bir sorundan bahsediyorlar. Uzun zaman müzakereleri sürdürme niyetlerini bu şekilde gösteriyorlar. Böyle bir şey olmaz. Federal devlet olacaksa bu yeni bir devlet olacak. Yok öyle yağma. Kıbrıs Cumhuriyeti dönüşerek federasyon olacakmış? Böyle bir BM ilkesi yok. Anlaşma yok. Hiçbir zaman olmadı. Kıbrıslı Rumların zulüm aracı olarak kullandığı Kıbrıs'ın dönüşerek kendilerini de kapsayacak şekilde bir Anayasa değişikliğini yaparak federasyona dönüşmeyi kabul etmeyiz. Bu bizim onurumuzla, gerçeklerle bağdaşmaz. Biz tutumumuz açıkça orta koyduk. Bugün burada söylediklerimi bütün siyasiler yorumlayacak. Sonra gazeteler ‘Talat İzmir'de coştu' hatta, ‘Türk Dışişlerinden aldığı talimatla şunları söylediler' diyecek. Bir fırtına kopacak. Sonra Rum lidere mikrofon uzatacaklar. O da kendini tutamaz zaten. Sonra bana soracaklar ben cevap vermemeye çalışacağım. Ama iş büyürse ben de cevap vereceğim. İlk buluşmamızda baş başa görüşeceğiz. ‘Sen niye böyle dedin’ diye birbirimizle konuşacağız.”



ANLAŞMALARA UYMUYORLAR



Her toplantıda iki tarafın rahatsız olacağı demeçlerden kaçınma kararı aldıklarını fakat bu karara her seferinde Rum tarafının bu karar uymamasına tepki gösteren Talat, “Birbirimizin rahatsız olduğu şeyleri söylemeyeceğiz diye her toplantıda konuşuyoruz ama sanki bunu söyleyen biz değilmişiz gibi konuşuyorlar. Ama bunu dışarıda söylüyorlar. ‘Kıbrıs Cumhuriyeti dönüşerek federasyon olacak' diyor. Aynı şekilde Rusya da aynı şeyi söylüyor. Bana söylemekten vazgeçtiği konuları başka kanallarla sağlamaya çalışıyor. Bu entrikaları herkes bilir. Biz de gerektiği yerde gerekli tutumu sergiliyoruz” dedi.



ESNEKLİK



Bazı konularda Türk tarafının bazı konularda da Rum tarafının esneklik gösterdiğini ifade eden Talat, Türk tarafının tutumunun şu noktalarda yoğunlaştığını anlattı:

“Bizim için en önemli konu siyasi eşitlik. Bu vazgeçemediğimiz bir husustur. Siyasi eşitlik iki halk arasındaki eşitliktir, iki kurucu devlet arasındaki değil. Yani sonuçta Kıbrıslı Rumlar ve Türkler siyasi olarak eşit olacak. Kurumlara etkin katılım olacak ve karar alma süreçlerinde etkin temsiliyet olacak. Bir kurulda 4 Rum, 2 de Türk var. Bu kurul karar alırken. Salt çoğunla karar alacak ama bir Kıbrıslı Türkün karar alınırken olumlu oyu olması gerekecek. Kıbrıslı Türkler ‘hayır' derse karar alınamayacak. Etkin katılım ise, bir kurulun 4 Rum, 1 Türk'ten oluşmaması demek. Büyük çoğunluğun içinde bir kişi ezilir. Üst kademelerde bu temsiliyetin sayısal eşitlik değil ama sayısal yakınlık içerisinde uygulanmasını istiyoruz. Burada da iki kurucu devlet iki kesimliliği temsil edilecek şekilde oluşturulacak. Kıbrıslı Türkler'in ağırlıklı çoğunlu kuzeyde Kıbrıslı Rumlar'ı güneyde yaşayacak. Kuzeydeki Kıbrıs Türk Devleleti'nin yönetimi etkin olarak Kıbrıslı Türkler tarafından yürütülecek. Biz burada etnik temiz devlet arayışında değiliz. Kıbrıslı Türkler'in kuzeyi, Kıbrıslı Rumlar'ın güneyi idare edecek bir yapının oluşmasını istiyoruz. İki kesimliliğin sulandırılmamasını istiyoruz. Bu iki devletin eşit statülerde olmasını savunuyoruz. Bütün federasyonlara devletler eşit konumdadırlar. Dünyada iki devletli federasyon yok. Tam olarak örnek alabileceğimiz yapı yok. Bir başkanlık konseyinin yöneteceği devlet şeklinde konuyu ele aldık. Yeni devletin ortaya çıkışı ayrı ayrı ama eş zamanlı bir referandumla yapılacak ve bu yeni devlet eski devletlerin aldığı kararların varılacak anlaşmanın unsurlarına aykırı olmadan kapsayacak. Şu anda yapılan işlemler yeni anlaşma ile uyumlu olduğu sürece yasaldır. Bu saydıklarımız Rumlarla anlaştığımız konular anlamında değildir. BM parametreleri bizim yorumlayışımız böyledir.”



GARANTİ VE İTTİFAK



Talat, garanti ve ittifak anlaşmaların devam etmesini istediklerini, bu anlaşmaların Kıbrıs Türkler'in Kıbrıs'ta var olmaların nedeni olduğunu savundu. ‘Garanti ve İttifak anlaşmalarını olmasaydı 1963'ten 1974'e kadar Türkler adada olamayabilirdi' diyen Talat, Kıbrıslı Türkler'e olan her saldırıda Türkiye'nin garantörlük ve ittifaklık anlaşmalarından yararlanarak müdahale edemese bile orta koyduğu uyarıların Türkler'in ortadan kaldırılmasını engellediğini vurguladı.



AB VE BM'NİN KORUYUCULUĞUNU İSTEMİYORUZ



Talat, bu analaşmalar hayati olduğunu vurgulayarak, “Rum lideri garanti ve ittifaklık anlaşması söz konusu olduğunda coşuyor. Bunun bir eski anlayış olduğunu, lav edilmesi gerektiği, AB'nin bu konuda yeterli olduğunu söylüyor. Ama biz 1963'ten 1974'e BM Güvenlik Konseyi'nin korumasında şehitler verdik. BM barış gücü, İngiliz askerleri bizi koruyordu ama o şartlarda biz şehitler verdik. O yüzden AB, BM ve İngiltere'nin korumasını kabul etmiyoruz. Aramızda güven olduğunda bu konuyu tekrar gündeme getirebiliriz” dedi. Talat sözlerine şöyle devam etti:

“Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Mademki masadayız zaman zaman normal olamadığını düşündüğüm gelişmelere rağmen masadan kalkmıyoruz. Demek ki çözüm ihtimali vardır ve yüksektir. Konuyla yapılan ekonomik analizler gösteriyor ki sorun çözülürse ekonomi sadece Türk tarafında değil Kıbrıs Rum Kesimi'nde de patlama yapacak. Bunun sadece Kıbrıs'la sınırlı kalmayacak Türkiye'ye de yansıyacak.”



SON ŞANS



Soru cevap bölümünde bir öğrencinin “Sizce Kıbrıs sorunun çözümü için görüşmeler son şans mı” sorusuna Talat, “Bu son şans olacak. Şimdiye kadar çok kez son şans denmiştir. Ama şanslar hep yeniden başladı, ama daha zor şartlarla. Bu gerçekten son şansımız olabilir” dedi.