Talat Hristofyas görüşmesi sona erdi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, kapsamlı Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Lefkoşa ara bölgede yaptığı görüşme sona erdi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin 1 saati liderler arasında baş başa geçti. Hristofyas bugün, Türk tarafının 25 Kasımdaki görüşmede, Hristofyas'ın görüşme zeminini kaydırmaya yönelik çalışmasından duyduğu rahatsızlığı ve Rusya ile imzaladığı deklarasyona ilişkin tepkisini iletmesine karşılık, yazılı yanıtını okudu.



Hristofyas'ın ortaya koyduğu argümanlar, Kıbrıs Türk tarafınca kabul görmedi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Taye-Brook Zerihoun, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, tarafların, federal kamu hizmeti konusunda karşılıklı öneriler sunduğunu söyledi.



Bir sonraki görüşmenin 16 Aralıkta yapılacağını açıklayan Zerihoun, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'in de 11 Aralıkta Kıbrıs'a geleceğini belirtti.



Zerihoun, liderlerin temsilcileri Özdil Nami ile Yorgos Yakovu'nun yarın bir araya geleceklerini de duyurdu.

