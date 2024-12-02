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Taksiciler eylem yaptı: Fransa'da sokaklar kilitlendi

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#Fransa#Taksici#Eylem
Taksiciler eylem yaptı: Fransada sokaklar kilitlendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 17:17

Fransa'da taksiciler, Başbakan Michel Barnier hükümetinin taleplerine yanıt vermemesi üzerine eylem yaptı. Lyon şehrine doğru yolları trafiğe kapatan taksiciler, eylemlerinin hafta boyunca devam edebileceğini ifade etti.

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Fransa'nın Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde, sağlık ulaşımında yapılan tarife değişikliğini protesto eden yüzlerce taksicinin eylemi, trafikte aksamalara yol açtı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde A7 ve A43 otoyolunda taksiciler Lyon şehrine doğru yolları trafiğe kapattı. A43 otoyolunda 400'e yakın A7 otoyolunda ise 100'den fazla taksi eyleme katıldı.

Sağlık ulaşımında yapılan tarife değişikliğini protesto eden taksiciler, eylemlerinin hafta boyunca devam edebileceğini ifade etti.

Solcuların yanı sıra aşırı sağcıların da güvensizlik oyu tehdidinde bulunduğu Başbakan Michel Barnier hükümeti tarafından taksicilerin taleplerine henüz yanıt verilmedi.

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#Fransa#Taksici#Eylem

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