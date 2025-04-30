Taklit yarışı sona erdi: Liderler, Trump'tan birer birer kaçıyor

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da göreve gelmesinin ardından dünyadaki popülist liderler, Trumpvari söylemlerle Beyaz Saray'ın bu yeni şefine duydukları hayranlığı dile getirmişti. Ancak Trump'ın ikinci başkanlık döneminde beklenenin aksine, tam tersi politikalar ve söylemler öne çıktı.

CNN International analizine göre, Trump'ın güç arzusu, müttefiklerine yönelik saldırgan tutumu ve gümrük vergisi kararları hızla kızgınlık yarattı. İlk dönemde Trump'ı örnek alan liderler, artık kendisine kuşkuyla bakmaya başladı. Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından yapılan seçimlerde, Trumpvari söylemler kullanan liderlerin hüsrana uğradığı görüldü.

Haberin Devamı

KANADA'DA BEKLENEN DEĞİŞİM GERÇEKLEŞMEDİ

Trump'ın "ABD'nin 51. eyaleti" şeklindeki tartışmalı açıklamalarının gölgesinde girilen Kanada seçimlerinde, Trump'ın politikalarına benzer söylemler kullanan Pierre Poilievre sandıkta hezimete uğradı. Muhalefetin yenilgisinde, Poilievre'nin tüm dikkatleri Trump'a çekerken Trumpvari konuşmalar yapması ve yanlış politika izlemesi belirleyici oldu.

Trump'ın Kanada'ya yönelik açıklamaları olmasa siyaset sahnesinde yer bulamayacak Mark Carney ise partisini birkaç ay içinde 25 puan geriden getirerek birinci parti konumuna yükseltti.

Seçim sonrası ilk konuşmasını yapan Carney, "Amerika toprağımızı, kaynaklarımızı, suyumuzu, ülkemizi istiyor. Başkan Trump bizi parçalamaya çalışıyor ama bu asla gerçekleşmeyecek" dedi.

AVUSTRALYA'DA DENGELER DEĞİŞİYOR

Okyanusya ülkesinde yenilgi beklenen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Trump'ın tarife kararlarının ardından yeniden gözde konumuna yükseldi. Muhalefet lideri Peter Dutton'un başbakan olacağı düşünülürken, halkın Trump karşıtı öfkesi Dutton'ı zor durumda bıraktı. Ancak Avustralya'daki seçimlerin sonucu halen belirsizliğini koruyor.

Haberin Devamı

STARMER YENİDEN İLGİ ODAĞI OLDU

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçen yıl Rishi Sunak karşısında ezici bir üstünlükle zafer kazanmıştı. Starmer, Ukrayna'ya verdiği destekle Trump'ın aksine bir tutum sergileyerek yeniden ilgi toplamaya başladı.

Önündeki en büyük sınav ise Kral 3. Charles ile yapacağı ziyaret sırasındaki tavrı olacak.

MACRON İÇİN ZORLU DÖNEM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeniden seçildiği günden bu yana ülkedeki sağın yükselişiyle mücadele ediyor. Erken seçim kararıyla gözden düşen Macron, Trump'ın tarife kararları sonrasında birden ileri görüşlü bir lider imajı çizmeye başladı. Trump'ın "Önce Amerika" politikasını örnek alan Marine Le Pen'in zimmete para geçirme suçundan mahkum olması, öfkeli halkın Macron'a yönelmesine neden oldu.

Haberin Devamı

ASYA'DA SEÇİMLER VE TİCARET SAVAŞLARI

Güney Kore ve Japonya, ticaret savaşlarının gölgesinde seçime gidiyor. Her iki ülke lideri de seçmenlerine zarar verebilecek ekonomik kayıpları önlemek için hızlı anlaşmalar yapma baskısı altında. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Japonya ve Güney Kore'deki seçimlerin tarife görüşmelerini engelleyeceğini düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.