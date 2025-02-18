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Takla atıp ters dönen uçağın içinden yeni görüntüler! Yolcular dehşeti böyle anlattı: Hepimiz yarasa gibi asılı kaldık

Güncelleme Tarihi:

#Uçak Kazası#ABD#Delta Havayolları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 11:13

ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağının acil iniş sırasında takla atarak ters döndüğü kazadan yeni detaylar ortaya çıktı. Uçağın içindeki yolcular korku dolu anlarını sosyal medyada paylaşırken, uçağın düşmeden önceki son görüntüleri de yayınlandı.

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2025 yılına peş peşe yaşanan havacılık felaketleri ile giren ABD yine sıra dışı bir kaza ile dünya gündeminde.

İNİŞ SIRASINDA TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ

Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi. ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı’ndan76 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 80 kişi ile havalanan uçak, acil iniş sırasında takla atarak ters döndü.

Takla atıp ters dönen uçağın içinden yeni görüntüler Yolcular dehşeti böyle anlattı: Hepimiz yarasa gibi asılı kaldık

HEPSİ SAĞ KURTULDU: 18 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, kazada 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Yolcular ve mürettebat kaza sonrası uçaktan tahliye edilirken, iniş takımları yanan uçağa müdahale edildiği belirtildi. Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’nın X hesabından yapılan paylaşımda, tüm yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarıldığı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, havalimanında tüm hava trafiği geçici olarak durduruldu.

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Takla atıp ters dönen uçağın içinden yeni görüntüler Yolcular dehşeti böyle anlattı: Hepimiz yarasa gibi asılı kaldık

DELTA AİRLİNES'TAN AÇIKLAMA

Delta Air Lines’tan yapılan açıklamada, kazaya karışan Bombardier CRJ-900 tipi uçağın firmanın sahibi olduğu Endeavor Air tarafından işletildiği ve 4819 sefer sayılı Delta bağlantı uçuşunu gerçekleştirdiği kaydedildi. Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kazadan etkilenenlerin yanında olduklarını belirterek, "Delta ve Endeavor ekibine ve olay yerinde ilk müdahalede bulunan görevlilere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi. Kazayla ilgili ayrıntıları teyit etmeye çalıştıklarını vurgulayan Bastian, güncel bulguları kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.
Takla atıp ters dönen uçağın içinden yeni görüntüler Yolcular dehşeti böyle anlattı: Hepimiz yarasa gibi asılı kaldık

UÇAĞIN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Uçağın ters döndüğü görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral hale gelirken bugün uçağın içindeki yolcuların görüntüleri ve ifadeleri ortaya çıktı.

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Yolculardan biri, uçağın içinden çıkarılmadan önce kendisini baş aşağı bir şekilde, emniyet kemeriyle koltuğuna bağlanmış halde kaydetmeyi bile başardı. Ashley Zook isimli yolcu SnapChat uygulamasından yaptığı paylaşımda "Uçağım kaza yaptı şu an baş aşağı duruyorum" ifadesini kullandı.

Takla atıp ters dönen uçağın içinden yeni görüntüler Yolcular dehşeti böyle anlattı: Hepimiz yarasa gibi asılı kaldık

Kazadan sağ kurtulan bir diğer yolcu John Nelson ise enkazdan kurtulma anlarını Facebook'ta paylaştı. Korkudan nefes nefes kalan adamın paylaştığı videoda “Az önce indik. Uçağımız düştü. Şu anda ters dönmüş bir şekilde duruyor” dediği duyuluyor.
Takla atıp ters dönen uçağın içinden yeni görüntüler Yolcular dehşeti böyle anlattı: Hepimiz yarasa gibi asılı kaldık

Facebook / John Nelson

"HEPİMİZ YARASA GİBİ BAŞ AŞAĞI ASILI KALDIK"

Sosyal medyada paylaşan videolarda yanan uçaktan dumanlar yükselirken, şaşkın yolcuların dışarı çıktığı görülüyor.

Pete Koukov isimli bir yolcu uçağın içinden çıkarıldığı anı çekerken " Aman Tanrım az önce bu uçağın içindeydik. Önce yere çarptık ve sonra yan yattık. Hepimiz bir yarasa gibi baş aşağı asılı kaldık" ifadelerini kullandı.
Takla atıp ters dönen uçağın içinden yeni görüntüler Yolcular dehşeti böyle anlattı: Hepimiz yarasa gibi asılı kaldık

KAZADAN HEMEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA

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Yolcuların hepsi uçağın sert bir şekilde yere indiğini belirtirken CNN'e konuşan bir yolcu uçağın penceresinden baktığında bir alev topu gördüğünü belirtti.

Sosyal medyaya düşen, uçağın kazadan önceki son görüntüleri de yolcuların ifadelerini doğrular nitelikte...



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#Uçak Kazası#ABD#Delta Havayolları

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