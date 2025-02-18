Takla atıp ters dönen uçağın içinden yeni görüntüler! Yolcular dehşeti böyle anlattı: Hepimiz yarasa gibi asılı kaldık

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2025 yılına peş peşe yaşanan havacılık felaketleri ile giren ABD yine sıra dışı bir kaza ile dünya gündeminde.
İNİŞ SIRASINDA TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ
Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi. ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı’ndan76 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 80 kişi ile havalanan uçak, acil iniş sırasında takla atarak ters döndü.
Yetkililer, kazada 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Yolcular ve mürettebat kaza sonrası uçaktan tahliye edilirken, iniş takımları yanan uçağa müdahale edildiği belirtildi. Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’nın X hesabından yapılan paylaşımda, tüm yolcuların ve mürettebatın sağ salim kurtarıldığı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, havalimanında tüm hava trafiği geçici olarak durduruldu.
Uçağın ters döndüğü görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral hale gelirken bugün uçağın içindeki yolcuların görüntüleri ve ifadeleri ortaya çıktı.
Yolculardan biri, uçağın içinden çıkarılmadan önce kendisini baş aşağı bir şekilde, emniyet kemeriyle koltuğuna bağlanmış halde kaydetmeyi bile başardı. Ashley Zook isimli yolcu SnapChat uygulamasından yaptığı paylaşımda "Uçağım kaza yaptı şu an baş aşağı duruyorum" ifadesini kullandı.
Yolcuların hepsi uçağın sert bir şekilde yere indiğini belirtirken CNN'e konuşan bir yolcu uçağın penceresinden baktığında bir alev topu gördüğünü belirtti.
Sosyal medyaya düşen, uçağın kazadan önceki son görüntüleri de yolcuların ifadelerini doğrular nitelikte...
New best angle video of YYZ Delta Airlines CRJ-900 DL4819 crash. pic.twitter.com/xtF5VeWzyx— dcliving3436 (@dcliving3436) February 18, 2025