Takıntı haline getirdi… Dendias Londra’da Türkiye’yi hedef aldı

Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 07:00

YUNANİSTAN Savunma Bakanı Nikos Dendias, her fırsatta Türkiye’yi kötüleme alışkanlığını İngiltere’de de sürdürdü.

Cambridge Üniversitesi’nde düzenlenen 9’uncu Yunanistan-Britanya Sempozyumu’nda konuşan Dendias, Türkiye’nin ülkesi için tehdit oluşturduğunu ve güvenilir bir NATO müttefiki olmadığını ileri sürdü. İngilizlere, yapay zeka yardımı ile 20-30 yıl sonraki Londra ve Ankara kıyaslaması yapmalarını önerdi.

Türk İHA’larına karşı geliştirdikleri Kentavros anti-dron sisteminin başarılı olduğunu savunan Dendias, NATO ülkelerinin Türkiye’ye bakış açısını eleştirerek şöyle dedi:

“İttifakın pek çok başkentinde, Türkiye’ye savunma ve güvenlik konularında tamamen güvenilebilecek hayati derecede önemli bir ortak gözüyle bakılıyor. Oysa, NATO üyesi Türkiye’nin Rusya ile sıcak samimi ilişkileri var. Londra ile Ankara aynı dünya görüşüne, aynı umutlara mı sahipler? Bu soruya cevap vermek için yapay zekayı kullanabiliriz. Dünyanın, 20-30 yıl sonrasi için Londra’yı ve Ankara’yı nasıl görmek istediğine ilişkin 2 ayrı fotoğraf oluşturalım. Bu fotoğraflar arasında ne gibi benzerlikler olacak, oturup düşünelim” diye konuştu.    

