Takasta kriz: İsrail, Filistinlilerin serbest bırakılmasını erteledi

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19 Ocak’tan bu yana yürürlükte olan Gazze’de ateşkes anlaşması kapsamında dün ilk aşamanın son rehine takası kısmi olarak gerçekleşti. 6 İsrailli rehine, Ilya Cohen, Omer Shem Tov, Omer Finkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed serbest bırakıldı. Ancak İsrail, 620 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını erteledi. İsrail yayın kuruluşu KAN’a göre, Tel Aviv yönetimi dün akşam erteleme kararını duyurdu. İsrailli bir kaynak erteleme ile ilgili olarak, “Başbakan Netanyahu’nun güvenlik toplantısının sonuçlanmasının ardından, sonraki adımlarla ilgili bir karar verilecek ve esirlerin iadesinin tamamlanması bu aşamada kalacak” açıklamasını yaptı. Kaynağa göre toplantının ana gündem maddesi, ateşkes ve esir takası anlaşmanın bu hafta başlanması beklenen ikinci aşama müzakereleri.

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HAMAS: ANLAŞMANIN İHLALİDİR

Hamas’a bağlı Tutsaklardan Sorumlu Medya Ofisi ise erteleme kararıyla ilgili İsrail’i suçladı. Yetkili Nahed Al Fakhouri, “ İsrail, serbest bırakılması planlanan bazı isimleri değiştirmeye çalışıyor” dedi. Al Fakhouri ayrıca Filistinli tutsakların tamamının serbest bırakılması karşılığında İsrailli tutsakların tümünün salıverilmesine hazır olduklarını doğruladı. Hamas sözcüsü Abdel Latif Al da “İsrail’in kararlaştırılan zamanda tutukluları serbest bırakmaması, anlaşmanın ihlalidir” dedi.

CENAZE KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Perşembe günü İsrail’e teslim edilen dört rehine naaşından birinin söylendiği gibi Shiri Bibas’a ait olmadığının ortaya çıkmasıyla yaşanan cenaze krizi çözüldü. Hamas, kadına ait cansız bedeni Kızılhaç’a teslim etti. 7 Ekim 2023’te iki küçük çocuğuyla kaçırılan Shiri Bibas ve çocuklarının İsrail saldırısında öldüğü açıklanmıştı.