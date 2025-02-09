Takasta 5’inci tur... İsrail, rehinelerin kilo kaybına tepki gösterdi

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Hamas, sabah saatlerinde 3 İsrailli rehineyi Kızılhaç yetkilileri aracılığıyla serbest bırakırken İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli de salıverildi. İsrailli rehineler Eli Sharabi (52), Or Levy (34) ve Ohad Ben Ami’nin (56) daha önce serbest bırakılan rehinelere kıyasla daha zayıf ve bakımsız görünmesi İsrail’de tepki çekti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın kaçırdığı 3 rehinenin son görüntüleriyle ‘Tüm o insan hakları örgütleri nerede’ diye paylaşım yaptı.

7 FİLİSTİNLİ HASTANEYE KALDIRILDI

İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli mahkûmların 42’sinin Batı Şeria, 3’ünün Doğu Kudüs, 20’sinin Gazze’ye geçtiği, 7’sinin ise ülke dışına çıktığı bildirildi. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, 7 mahkûmun, kötü sağlık koşulları nedeniyle Ramallah’ta hastanelere sevk edildiği belirtildi. Diğer yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’de sağlanan ateşkese rağmen Hamas’ı yok edeceklerini ileri sürdü. Netanyahu ayrıca, Gazze’deki tüm İsrailli rehinelerin dönmesi için her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

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DUYGUSAL BULUŞMALAR

Serbest bırakılan Filistinli mahkûmlar, Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde aileleri tarafından sevinçle karşılandı.

Bölgedeki Ofer Cezaevi’nden getirilen mahkûmların Kızılhaç otobüsünden inerken zayıf ve halsiz görüntüleri dikkat çekti.

İsrail’de 19 yıldır hapis yatan El-Bireh şehrinin eski belediye başkanı 61 yaşındaki Cemal el Tavil de özgürlüğüne kavuşanlar arasındaydı. Tavil’in gazeteci olan kızı Büşra ise geçtiğimiz ay yapılan esir takasında serbest bırakılmıştı.

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GÜNDEM FİLİSTİN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşme kapsamında ikili konular ve Filistin’deki durum ele alındı.