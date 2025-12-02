Tai Po yangınında ihmal şüphesi: İnceleme komitesi kurulacak

×
Dünya Haberleri

#Hong Kong#Tai Po Yangını#Çin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 09:50

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Tai Po ilçesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangındaki ihmalleri incelemek üzere bağımsız komite kurma kararı aldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, bugünkü kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, bir yargıcın başkanlık edeceği bağımsız komitenin, yangına sebep olan ihmalleri inceleyeceğini belirtti.

Şu ana kadar 151 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen yangının, inşaat ve tadilat çalışmalarında çok sayıda sorunun varlığına işaret ettiğini söyleyen Lee, bu alanda sistematik reforma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Lee, bağımsız komitenin, devam eden adli ve idari soruşturmalara paralel olarak, ileride benzer trajedilerin yaşanmasını önlemek için inşaat çalışma sistemi konusunda kapsamlı değerlendirme yapacağını kaydetti.

SORUŞTURMA YERİNE İNCELEME KOMİTESİ

Ancak söz konusu komitenin bir "soruşturma komitesi" olarak değil, "inceleme komitesi" olarak kurulacak olması dikkati çekiyor.

Soruşturma komitesi, inceleme komitesine kıyasla daha bağımsız ve daha geniş yetkilere sahip oluyor.

İnceleme komitesinin görev kapsamı ise bir yargıç başkanlık etse de değerlendirme amacı taşıyor. Bu tür komiteler istediği kişiyi ifadeye çağırabiliyor, normal mahkemelerde delil kabul edilmeyen türden materyalleri de soruşturma konusu yapabilecek.

Hong Kong Güvenlik Bakanı Chris Tang, dün yaptığı açıklamada, bina dışındaki iskeleleri kaplayan koruyucu filenin yangına dayanıklı olmadığının tespit edildiğini açıklamıştı.

HONG KONG'DAKİ YANGIN

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Yangında 151 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken bu Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 11 kişiyi gözaltına almıştı.

