Tahran’ı korkutan ABD değil İranlıların öfkesi

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ABD, İsrail ile birlikte 28 Şubat’ta “İranlılara özgürlük ve rejim değişikliği” başta olmak üzere birçok hedefle başlattığı savaşta beklentilerini giderek düşürürken, Tahran’a geri adım attırmak için uyguladığı ekonomik abluka İran’da yeni protestoların patlak verebileceği endişesini artırdı. Devrim Muhafızları’na bağlı ve geçmişte gösterilerin bastırılmasında kullanılan Besic güçlerinin de olası yeni protestolara karşı alınacak önlemleri değerlendirmeye başladığı öne sürüldü.

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GERİ ADIM YOK

Tahran rejimini devirmekten ülkenin nükleer programını ve balistik füze kapasitesini ortadan kaldırmaya kadar uzanan hedeflerle yola çıkan Washington, yaklaşık altı ayın ardından çıtayı Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya kadar indirmişti. İran’ın “büyük bir sıkıntı içinde olduğunu” savunan Başkan Donald Trump, önceki gün yaptığı bir açıklamada ülkede enflasyonun yüzde 300’e ulaştığını ve ordunun tamamen yenilgiye uğratıldığını öne sürerek Tahran’a “beyaz bayrak çekip teslim olma” çağrısında bulunmuştu. Trump’ın tehditleri sürerken İran, ABD’nin kara harekâtı gerçekleştirmesi ihtimaline karşı Hürmüz Boğazı çevresine hızlı müdahale birlikleri yerleştirdi. ABD askerlerinin güneydeki ada ve kıyı bölgelerine çıkarma yapması ihtimaline karşı da savunma planları hazırlandı.

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TAHRAN’IN KORKUSU BAŞKA

Ancak olası bir kara harekâtını dahi hesaba katan Tahran’ın asıl kaygısının, Trump’ın ısrarcı olduğu ekonomik ablukanın halkın öfkesini yeniden alevlendirmesi olduğu belirtildi. İngiltere merkezli Reuters’a konuşan yetkililer, “halkın maruz kaldığı geçim sıkıntısının yeni protestolara yol açabileceği endişesinin arttığını” kaydetti. Haberde, geçmişte protestoların bastırılmasında önemli rol oynayan eski istihbarat yetkilisi Hüseyin Taib’in geçen hafta Besic güçlerinin başına getirilmesinin de söz konusu endişenin en açık işaretlerinden biri olduğu belirtildi. İran International ise Besic güçlerine ait olduğu öne sürülen bir ses kaydında, protestolara karşın alınacak önlemlerin ele alındığını iddia etti. Habere göre ses kayıtlarında özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın yakın gelecekte geniş çaplı protestoları tetikleyebileceği uyarısında bulunuldu. İranlılar ise “artan fiyatlar ve eriyen gelirlerle geçinmenin giderek zorlaştığını” belirtiyor.

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TEK MESELE HAYATTA KALMAK

Reuters’a konuşan Yezdli bir devlet çalışanı, maaşının birkaç gün içinde tükendiğini kaydederek “Çocuklarımın karşısında utanıyorum. Et ve tavuk soframızdan kayboldu” dedi. The National’a konuşan 33 yaşındaki Nima da market alışverişine savaş öncesine göre üç kat fazla para harcadığını ve artık “hayatta kalma modunda” olduğunu belirtti. Öte yandan resmi verilere göre yemeklik yağın fiyatı yaklaşık yüzde 400 artarken, etin kilosu ise 15 dolara kadar çıktı.



İran’da 28 Aralık 2025’te hayat pahalılığı nedeniyle Tahran’daki esnafın kepenk kapatmasıyla başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybederken, ABD Başkanı Trump “Yardım yolda” diyerek protestoculara eylemlerine devam etmeleri çağrısında bulunmuştu.