Tahran’dan misilleme tehdidi: ‘İsrail elçilikleri artık güvende değil’

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İranlı Tasnim haber ajansının aktardığına göre İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Yahya Rahim Safavi, “Siyonist rejimin elçilikleri artık güvende değil” dedi. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de önceki gün yaptığı açıklamada misillemenin “doğru zamanda ve yerde olacağını ve düşmanı yaptığı eylemden ötürü pişman edeceğini” söylemiş, “İntikamın yöntemini biz belirleyeceğiz” ifadesini kullanmıştı. Diğer yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun İran ile yaşanabilecek herhangi bir senaryoyla başa çıkmak için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.