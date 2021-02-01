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Dünya
Haber Giriş: 01.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tahran’dan Macron’un nükleer teklifine ret

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Tahran’dan Macron’un nükleer teklifine ret
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İran, nükleer anlaşmayla ilgili muhtemel görüşmelere Suudi Arabistan’ın da dahil edilmesini isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un teklifini reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, “Nükleer anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararıyla onaylanmış, hiçbir şekilde yeniden müzakere edilemez, tarafları açık ve değiştirilemez olan çok taraflı bir anlaşmadır” ifadelerini kullandı. Macron, Suudi Arabistan’ın Al-Arabiya kanalına yaptığı açıklamada, Riyad yönetiminin de İran ile yapılması planlanan nükleer görüşmelere katılması gerektiğini söylemişti.

İran’ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği anlaşma; ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere’nin katılımıyla 2015’te imzalanmıştı. Göreve gelmesinin ardından Donald Trump, anlaşmadan çekilerek, İran’a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Şimdi Joe Biden yönetimi, anlaşmaya dönmenin yollarını değerlendiriyor.

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