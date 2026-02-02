Tahran’dan çifte hamle: AB’ye rest, ABD ile masa hazırlığı

Haberin Devamı

İran, Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları'nı “terör örgütü” ilan etmesinin ardından, Tahran’da görev yapan Avrupalı büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yapılan açıklamada, “Pazar ve pazartesi günleri, Tahran’da büyükelçiliği bulunan tüm AB üyesi ülkelerin temsilcileri bakanlığa çağrıldı” dedi.

“TEDBİRLERİN EN KÜÇÜĞÜ"

AFP'de yer alan habere göre, basın toplantısında konuşan Bekayi, Tahran'ın bu girişiminin yalnızca ilk adım olduğunu vurguladı.

Bekayi, “Bu, alınabilecek tedbirlerin en küçüğüdür” ifadelerini kullanarak, ilerleyen dönemde yeni adımların da gündeme gelebileceği mesajını verdi.

ABD İLE MÜZAKERELER İÇİN ÇERÇEVE HAZIRLANIYOR

İran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri müdahale tehditleri sürerken, Washington ile olası müzakerelere ilişkin de dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Bekayi, ABD ile yürütülmesi muhtemel görüşmeler için bir çerçevenin önümüzdeki günlerde hazır olmasının beklendiğini söyledi.

“BÖLGE ÜLKELERİ ARABULUCULUK YAPIYOR”

Müzakere sürecine ilişkin detay vermekten kaçınan Bekayi, bölge ülkelerinin arabulucuk rolüne işaret etti.

“Bölge ülkeleri mesaj alışverişinde arabuluculuk yapıyor” diyen Bekayi, olası görüşmelerin içeriğine dair bilgi paylaşmadı.

“DİPLOMATİK SÜRECİN DETAYLARI NETLEŞTİRİLİYOR”

Bekayi açıklamasında, diplomatik sürecin aşamalarının ele alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Birçok konu ele alındı. Diplomatik sürecin her aşamasına ilişkin detayları inceliyor ve netleştiriyoruz. Umudumuz, bu süreci önümüzdeki günlerde tamamlamak. Bu çerçeve, yöntemi ve müzakere formatını kapsıyor.”

TRUMP'IN İDDİASINA NET YANIT

Öte yandan İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakerelerle ilgili bir “ültimatom” gönderdiği yönündeki iddiaları da reddetti.

Tahran yönetimi, Washington’dan bu yönde resmi bir mesaj alınmadığını vurguladı.