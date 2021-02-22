Tahran’dan Batı’ya eleştiri! ‘İsrail’in nükleer faaliyetleri konusunda sessizsiniz’

İRAN Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail’in Dimona Nükleer Tesisi’ni genişlettiğini gösteren uydu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, ABD ve Avrupalı liderleri Tel Aviv’in nükleer silah programına karşı sessiz kalmakla suçladı. Zarif, Twitter’dan paylaştığı mesajında, İsrail’in Negev çölündeki Dimona Nükleer Tesisi’ni genişletme çalışmaları yürüttüğünü ortaya koyan uydu görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

Tel Aviv’in nükleer silah programına sessiz kalmakla suçladığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ABD ve Avrupalı liderleri mesajında etiketleyen Zarif, “İsrail bölgedeki tek nükleer bomba fabrikası olan Dimona’yı genişletiyor. Son derece endişeli misiniz? Bir miktar mı endişelisiniz? Bu konuda yorum yapmak ister misiniz” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca İran devlet televizyonu Press TV’ye yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1 ülkeleri) ile İran arasında 2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘ABD TAAHHÜT VERMELİ’

Zarif, “Yaptırımlar kaldırılır ve ABD tutumunu değiştirirse ancak o zaman müzakerelere başlayabiliriz. İran’ın finansal varlıkları, ABD’nin siyaseti nedeniyle Güney Kore ve Japonya’da bloke edildi. Bu yaklaşım değişmeli” dedi. Washington yönetiminin KOEP’e dönmesinin ardından İran’ın zararlarını karşılaması ve bir daha aynı şeyi tekrarlamayacağı konusunda taahhüt vermesi gerektiğini de belirten Zarif, şunları kaydetti: “Biz ABD’den laf değil icraat bekliyoruz. Fakat asıl sorun şu: Joe Biden, Trump’ın siyasetini güdüyor, Obama’nın değil.”

TESİS CİDDİ ORANDA GENİŞLETİLMİŞ

Uluslararası bağımsız nükleer araştırma uzmanlarının oluşturduğu “Parçalanabilir Materyaller üzerine Uluslararası Panel” (IPFM), 18 Şubat’ta yayımladığı uydu görüntülerine dayanarak İsrail’in daha önce nükleer silah çalışmaları için kullandığı belirtilen Dimona Nükleer Tesisi’ni ciddi oranda genişlettiğini ortaya çıkarmıştı. Kanıtların, 4 Ocak’ta “SuperView-1” uydusunun çektiği görüntülerden elde edildiği belirtilmişti.

İsrail hiçbir zaman nükleer silaha sahip olduğunu doğrulamasa da uluslararası basında yer alan haberlere göre, bu ülkenin elinde 100’e yakın nükleer başlık bulunuyor. Nükleer tesislerini uluslararası denetimlere açmayan Tel Aviv yönetimi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) taraf olmayı da reddediyor. Arap ülkeleri tarafından 2015’te UAEA Genel Kurulu’na sunulan “İsrail’in nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi, NPT’yi ve UAEA’nın düzenlemelerini kabul etmeye zorlanmasını” talep eden tasarı, ABD ve Avrupa ülkelerinin karşı oy kullanması nedeniyle kabul edilmemişti.