MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTahran'daki çığ felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi
GeriDünya Tahran'daki çığ felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Tahran'daki çığ felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tahran'daki çığ felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi
Abone Olgoogle-news

Tahran’ın Tochal Dağı'nda meydana gelen çığ nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

İran Dağcılar Federasyonu Başkanı Hamid Mesaidiyan, Tahran’da dün Toçal Dağı'nda meydana gelen çığ nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaybolan diğer dağcılar için arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Mesaidiyan, çığ nedeniyle dağda mahsur kalan ve kaybolanlara ilişkin ellerinde kesin rakam olmadığını ifade etti. Mesaidiyan, “Bazı aileler bizi arayarak henüz aile üyelerinin eve dönmediklerini bildirdi. Elimizde kaybolanlara ilişkin kesin bir rakam yok. Öncelikle hayatını kaybedenlerin kimlik tespitini yapmamız gerekiyor. Henüz çığın yaşandığı bölgeden indirilmeyen cenazeler de var” dedi.

Tahran Kriz Yönetimi Başkanı Mansur Dercati ise Tahran’da meydana gelen çığda 11 kişinin kurtarıldığını ve 16 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı.

Tahranda çığ altına kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Tahran'da çığ altına kalan 2 kişi hayatını kaybetti
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle