Dünya Haberleri

Tahran'da korkutan yangın

#İran#Tahran#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 12:36

İran’ın başkenti Tahran’daki bir semt pazarında çıkan yangın, kısa sürede hızla yayıldı. Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki, yaralı ya da can kaybına ilişkin henüz net bir bilginin bulunmadığını belirtti.

İran’ın başkenti Tahran’daki Cennetabad bölgesinde bulunan Cennet Semt Pazarı yerel saatle 09.55'te yangın çıktı.

Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki yaptığı açıklamada, "Kapalı semt pazarında geniş çaplı bir yangın ihbarı aldık. İlk aşamada 5 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

2 bin metrekarelik, yanıcı malzemelerden yapılmış çok sayıda standın bulunduğu pazar alanı tamamen alevlere teslim oldu" dedi.

Olay yerinden yoğun dumanların yükseldiğini ve yangın söndürme çalışmalarının farklı noktalardan sürdüğünü belirten Maleki, muhtemel yaralı ya da can kaybına ilişkin henüz net bir bilginin bulunmadığını kaydetti.

