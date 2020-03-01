MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTahran'da corona virüs nedeniyle metro kullanımı yüzde 70 azaldı
GeriDünya Tahran'da corona virüs nedeniyle metro kullanımı yüzde 70 azaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 14:26,Son Güncelleme:/

Tahran'da corona virüs nedeniyle metro kullanımı yüzde 70 azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tahran'da corona virüs nedeniyle metro kullanımı yüzde 70 azaldı
Abone Olgoogle-news

Tahran Metrosu Genel Müdürü Fernuş Nobaht, yeni tip corona virüs (Kovid-19) dolayısıyla başkentte metro kullanımının yüzde 70 azaldığını açıkladı.

İran yerel medyasındaki habere göre Nobaht, Kovid-19'un yayılması nedeniyle insanların toplu taşımayı daha az kullandığını ve metroya binen yolcu sayısında yüzde 70 düşüş olduğunu ifade etti.

Nobaht, düşüşe rağmen metro seferlerinin normal şekilde devam ettiğini belirtti.

Öte yandan kuzeydeki Gilan eyaletine tüm uçak seferlerinin iptal edildiği ve Kum kentinden çıkışların da sıkı kontrol altına alındığı kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle