MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTahran'da çığ altına kalan 2 kişi hayatını kaybetti
GeriDünya Tahran'da çığ altına kalan 2 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 22:43 | Son Güncelleme:

Tahran'da çığ altına kalan 2 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tahran'da çığ altına kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde düşen çığın altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde çığ düştü.

Çığın altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin kaybolduğu belirtildi.

İran Kızılayı ve Acil Yardım Kurumuna bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin kaybolan kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle