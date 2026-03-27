Tahran’a 6 nisan’a kadar ek süre verdi: Trump’tan İran’a ikinci erteleme

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ortak başlattığı savaş 27’nci gününe girerken ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetimi ile barış görüşmelerinin başladığını açıklamasının ardından Tahran yönetimine verdiği mühlet yarın sabah doluyordu. Ancak Trump dün TSİ gece saatlerinde Truth Social’dan yaptığı paylaşımla “İran’ın elektrik santrallerini hedef alma” kararını ABD Doğu Saati ile 6 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’a kadar durdurduğunu açıkladı.

Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine yönelik İran tarafından henüz bir açıklama gelmezken, Trump, ‘medyada yer alan bazı dezenformasyon içerikli haberlerin aksine’ İran ile yürütülen diyalog zemininden memnuniyet duyduğunu belirtti. Görüşmelerin “çok iyi” gittiğini savunan Trump, 10 günlük bu sürenin diplomatik çözüm arayışları için bir fırsat penceresi sunduğu mesajını verdi. Bu arada Trump’ın önceki akşam yaptığı “İranlılar anlaşma istiyor ama kamuoyuna açıklamaktan korkuyorlar” sözlerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den “ABD ile doğrudan görüşme yok ve halkımız bizi destekliyor” yanıtı gelirken, uzlaşı sağlanamaması durumunda felaket senaryolarının devreye girmesinden endişe ediliyor.

Dün Amerikan Axios’a konuşan güvenlik kaynakları Pentagon’un ağır bir “son vuruş” hazırlığı yaptığını belirterek müzakere olmazsa savaşın ciddi oranda tırmanacağını vurguladı. Anlaşma olmaması halinde ABD’nin Hürmüz’deki adalara asker çıkarması ve İran’ın elektrik altyapısını hedef alan çok yoğun saldırılara başlaması bekleniyor. Tahran yönetimi ise Husiler aracılığıyla Hürmüz’e ek olarak Babül Mendeb Boğazı’nı kapatmayı deneyebilir.

Trump’ın geçen hafta sonu yaptığı İran’ın elektrik ve enerji altyapısını hedef alma tehdidinin arkasında birkaç stratejik amaç bulunuyor. Birincisi, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması gibi bölgesel baskı hamlelerinden vazgeçmesini sağlamak ve İran’ı daha yüksek bir maliyetle karşı karşıya bırakmak. Böylece İran’ın petrol ve gaz gelirlerini, askeri kapasitesini ve hükümet fonksiyonlarını sekteye uğratma tehdidi olarak kullanmak istiyor. İkincisi, altyapı hedefleri üzerinden İran üzerindeki baskıyı arttırıp diplomasi için müzakere masasında avantaj sağlamak. Son olarak da sivil halk üzerinde baskı oluşturup toplumun rejime karşı ayaklanmasını teşvik etmek.

İRAN BABUL MENDEB’İ KAPATABİLİR Mİ

ABD’nin İran’a yönelik herhangi bir kara harekâtına girişmesinin ardından İran’ın savaşı, Husiler aracılığıyla dünya küresel ticareti için Hürmüz kadar kritik önemde olan Babul Mendeb Boğazı’na taşıması bekleniyor. Arap Yarımadası ile Afrika arasında yer alan Babul Mendeb Boğazı, Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlıyor. Dünya Ticaret Örgütü’nün verilerine göre Babul Mendeb Boğazı, diğer alternatif güzergahlara göre deniz seferlerini ortalama 14 gün kısaltıyor. Boğazdan geçişlerin iptal edilmesi; Asya ya da Basra Körfezi bölgesinden gelen gemilerin Süveyş Kanalı’na ulaşmasının engellenmesi, dolayısıyla rotalarını Ümit Burnu üzerinden Afrika’nın güney ucuna yönlendirmesi anlamına geliyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, deniz yoluyla günlük taşınan petrolün yaklaşık yüzde 10’u buradan geçiyor. Gemilerin Babul Mendeb’i kullanamamasının Hürmüz’deki krizin ardından ham petrol ve enerji piyasasında kaosa yol açmasından endişe duyuluyor.

İRAN’IN TRUMP’A HEDİYESİ 8 PETROL TANKERİNE İZİNMİŞ

ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün “İran bize bir hediye verdi bugün teslim aldık” açıklamasının ardındaki sır perdesi aralandı. ABD Başkanı, İran’ın ABD’ye gönderdiğini söylediği hediyenin, İranlıların “8 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin vermeleri” olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği kabine toplantısında İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İranlılarla yürüttükleri müzakerelerle ilgili önceki günkü “İran bize bir hediye gönderdi” yönündeki ifadesinin içeriğine ilişkin yaptığı açıklamada, müzakere yürüttükleri ve adlarını açıklamadığı İranlı yetkililerin kendilerine, “Bizim gerçek ve sağlam müzakereciler olduğumuzu göstermek için size 8 gemi dolusu petrol vereceğiz” dediklerini aktardı. Bu konuyu önce önemsemediğini ancak sonra bir Amerikan televizyonunda Hürmüz Boğazı’ndan 8 petrol tankerinin geçtiği haberini gördüğünü belirterek, “Bu olay iki gün önceydi ve yarın gemiler yola çıkacak. O haberi görünce dedim ki ‘Sanırım doğru kişilerle görüşüyoruz’. Gemiler sanırım Pakistan bayraklıydı” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İranlıların daha sonra 2 gemiyi daha eklediklerini ve toplamda 10 petrol tankerinin geçişine izin verdiklerini söyledi.