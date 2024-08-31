Tahran niye misilleme yapmadı... Pentagon: Gücümüz İran’ı etkiledi

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Önceki gün Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, “Kesinlikle İran’ın hesaplamalarını nasıl yaptıkları konusunda etkili olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Sözcüye göre İran’ın misilleme tehdidinden sonra ABD’nin bölgeye konuşlandırdığı ikinci uçak gemisi USS Abraham Lincoln, savaş gemileri ve F-22 savaş uçakları, Tahran’ın hesaplarını bozdu. Singh, “Güçlerimizi korumak için bölgede olduğumuzu ve ihtiyaç duymamız halinde her zaman İsrail’in savunmasında yanında duracağımızı söyledik. Bunun İran’ın hesaplarını etkileyip etkilemediği konusuna gelince... Bence karar süreçlerini etkiledi” dedi.

‘SAVAŞ İSTEMİYORUZ’

Hizbullah’ın geçtiğimiz hafta İsrail’e yaptığı misillemenin büyük bir çatışmaya dönüşmemesi sonrası İran’ın da saldırısını kısıtlı tutup tutmayacağının gündemde olmasını değerlendiren Singh, “Size söyleyebileceğim şey, kimsenin bölgesel bir savaş görmek istemediği. Biz ise kesinlikle istemiyoruz” dedi.

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HAMAS LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, işgali altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde sürdürdüğü askeri operasyonda Hamas lideri ve iki militanını öldürdüğünü açıkladı. Ordu, Cenin kentindeki operasyon sırasında Visam Hazim’i vurarak öldürdüğünü belirtti. Açıklamada sınır polisinin Hazim’i bir araç içinde “yakalayıp etkisiz hale getirdiği” belirtildi. Öldürülen diğer iki kişinin ise Maysara Masharqa ve Arafat Amer olduğu ifade edildi. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Hazim’in Cenin kampının lideri olduğunu, Masharqa ve Amer’in de örgüt üyesi olduğunu doğruladı. Diğer yandan Batı Şeria’da son yirmi yılın en büyük operasyonlarından birini sürdüren İsrail ordusu, operasyonun başlamasından bu yana en az 19 Filistinliyi öldürdü.