Tahran destek arıyor... Pezeşkiyan Putin ile görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ilk ikili zirvesini Aşkabat’ta gerçekleştirdi. Türkmenistan tarafından düzenlenen forum marjında gerçekleşen ve bir saat süren görüşmeyle ilgili Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov’un “Putin ile Pezeşkiyan teması çok önemli. Ülkelerimiz açısında çok önemli hayati konular ele alınacak” demesi dikkat çekti.

ANLAŞMA İMZALANACAK

Putin’in zirvede “değişen dünya düzeninde İran ve Rusya ilişkilerinin önemine” vurgu yaptığı belirtildi. Ortadoğu’da büyüyen kriz dahil birçok küresel ve bölgesel konudan Moskova-Tahran hattının aynı görüşü paylaştığını belirten Putin, “Batı’nın ülkelerimize uyguladığı yaptırımlara birlikte karşı koyuyoruz. İşbirliğimiz derinleşerek gelişmeye devam edecek” dedi. Pezeşkiyan da Rus liderle olan görüşmesinden memnuniyetini dile getirerek, iki ülke arasında uzun süredir üzerinde çalışılan “büyük işbirliği anlaşmasını” kamuoyuna açıkladı. Pezeşkiyan, anlaşmanın 22-24 Ekim’de yapılacak BRICS zirvesinde imzalanmasının öngörüldüğünü söylerken, Rus siyasi analistler bu anlaşmanın Rusya ile Kuzey Kore arasında birkaç ay önce yapılan stratejik işbirliği anlaşmasını anımsatacağı ve askeri işbirliğini de kapsayacağını dile getirdi.